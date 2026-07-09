Μπιμπέροβιτς: Παρελθόν από Φενέρ, συνεχίζει στους Μάβερικς
Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς ήταν γνωστό πως ετοιμαζόταν να συνεχίσει την καριέρα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου. Ο παίκτης της Φενέρ σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, θα φορέσει όπως όλα δείχνουν τη φανέλα των Μάβερικς.
Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφιο θα υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας και οι συνολικές του απολαβές θα είναι 6 εκατ. δολάρια, ενώ η ομάδα του Γιασικεβίτσιους θα πάρει 2 εκατ. ευρώ, που είναι το buy out.
Η Φενέρμπαχτσε είπε αντίο στον παίκτη και του ευχήθηκε τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας του. Φέτος έπαιξε στο Final Four της Euroleague, ενώ πέρυσι την κατέκτησε.
Μετά το trade του Αλντάμα στους Μάβερικς από τους Γκρίζλις, η ομάδα του Ντάλας εξασφάλισε τα δικαιώματα του Μπιμπέροβιτς και πλέον θα τον έχουν στο ρόστερ τους.
Yolun Açık Olsun Tarık Biberovic! 💛💙— Fenerbahçe Erkek Basketbol (@FBBasketbol) July 9, 2026
2018 yılında ailemize katılan, gösterdiği özveri, bitmek bilmeyen mücadelesi ve Fenerbahçelilik duruşuyla takımımızın simge isimlerinden biri hâline gelen Tarık Biberovic, kariyerine NBA'de devam etme kararı almıştır.
Henüz 17 yaşındayken… pic.twitter.com/21XjkTpO5y
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