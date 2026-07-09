Η Φενέρ έκανε γνωστό το τέλος της συνεργασίας της με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς που θα συνεχίσει στους Μάβερικς.

Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς ήταν γνωστό πως ετοιμαζόταν να συνεχίσει την καριέρα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου. Ο παίκτης της Φενέρ σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, θα φορέσει όπως όλα δείχνουν τη φανέλα των Μάβερικς.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφιο θα υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας και οι συνολικές του απολαβές θα είναι 6 εκατ. δολάρια, ενώ η ομάδα του Γιασικεβίτσιους θα πάρει 2 εκατ. ευρώ, που είναι το buy out.

Η Φενέρμπαχτσε είπε αντίο στον παίκτη και του ευχήθηκε τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας του. Φέτος έπαιξε στο Final Four της Euroleague, ενώ πέρυσι την κατέκτησε.

Μετά το trade του Αλντάμα στους Μάβερικς από τους Γκρίζλις, η ομάδα του Ντάλας εξασφάλισε τα δικαιώματα του Μπιμπέροβιτς και πλέον θα τον έχουν στο ρόστερ τους.