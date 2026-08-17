Για τη σχέση που ανέπτυξε με τον προπονητή του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μίλησε ο πρώην φόργουορντ της Φενέρμπαχτσε Ταρίκ Μπιμπέροβιτς στο πρακτορείο «Anadolia».

Έπειτα από αρκετά χρόνια που προσέφερε τις υπηρεσίες του στη Φενέρμπαχτσε ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, αποφάσισε να κάνει το μεγάλο άλμα και να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο ΝΒΑ με την φανέλα των Ντάλας Μάβερικς.

Ο 25χρονος φόργουορντ που βρίσκονταν στην τουρκική ομάδα από το καλοκαίρι του 2018 έπειτα από δυο γεμάτες σεζόν αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ.

Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς μίλησε για τη συνεργασία του με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους τον οποίο αποκάλεσε μεγάλο αδερφό του! Μια σχέση που εξελίχθηκε μέσα από την εμπιστοσύνη που του έδειξε ο Λιθουανός τεχνικός, ο οποίος τον καθιέρωσε στο υψηλότερο επίπεδο.

«Όταν ήρθε ο Σάρας, είχα για πρώτη φορά σταθερό χρόνο συμμετοχής. Χάρη σε αυτόν, κατάφερα να δείξω τι μπορώ να κάνω. Μου έδωσε την ευκαιρία, αλλά ήταν και κάτι περισσότερο από προπονητής, κάτι σαν μεγαλύτερος αδερφός. Ήταν ένας σπουδαίος παίκτης, οπότε μπορεί να δώσει πολύτιμες συμβουλές. Ακολουθώντας τες, βελτίωσα την ψυχική μου δύναμη και το τι μπορώ να κάνω στο γήπεδο», δήλωσε ο 25χρονος διεθνής άσος μιλώντας στο πρακτορείο «Anadolia».

Με αυτό τον τρόπο ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς αν μη τι άλλο έδειξε τον σεβασμό που τρέφει για τον «μέντορα» του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Τον προπονητή που του έδωσε την ευκαιρία και τον καθιέρωσε σε μια ομάδα που είχε πλεόνασμα ταλέντου.

