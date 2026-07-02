NBA: Οι Μάβερικς πήραν τον Αλντάμα, μαζί και τα δικαιώματα του Μπιμπέροβιτς
Νέο trade στο NBA, με τους Μάβερικς να αποκτούν τον Σάντι Αλντάμα από τους Γκρίζλις για τον Έι Τζέι Τζόνσον, με την ομάδα του Μέμφις να έχει μία επιλογή πρώτου γύρου και δύο δευτέρου.
Επίσης το Ντάλας απέκτησε και τα δικαιώματα του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς της Φενέρμπαχτσε. Αυτό σημαίνει πως αν ο Τούρκος... μετακομίσει στον μαγικό κόσμο του NBA, τότε τον πρώτο λόγο θα τον έχουν οι Μάβερικς.
Ο Αλντάμα αποχωρεί από τους Μέμφις, έπειτα από μία πενταετία, προερχόμενος από σεζόν όπου μέτρησε μ.ο 14 πόντους, 6.7 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ ανά αγώνα.
Dallas acquires a versatile forward as Memphis continues to stack draft capital. The deal also allows the Grizzlies to preserve its full $29 million trade exception from the Jaren Jackson Jr. trade, which otherwise would have been reduced by their earlier offseason dealings. https://t.co/CcV4jfTf8N— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2026
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