Οι Μάβερικς έκαναν δικό τους τον Σάντι Αλντάμα αφού έγινε trade από τους Μέμφις για τον Έι Τζέι Τζόνσον, ενώ απέκτησαν και τα δικαιώματα του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς

Νέο trade στο NBA, με τους Μάβερικς να αποκτούν τον Σάντι Αλντάμα από τους Γκρίζλις για τον Έι Τζέι Τζόνσον, με την ομάδα του Μέμφις να έχει μία επιλογή πρώτου γύρου και δύο δευτέρου.

Επίσης το Ντάλας απέκτησε και τα δικαιώματα του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς της Φενέρμπαχτσε. Αυτό σημαίνει πως αν ο Τούρκος... μετακομίσει στον μαγικό κόσμο του NBA, τότε τον πρώτο λόγο θα τον έχουν οι Μάβερικς.

Ο Αλντάμα αποχωρεί από τους Μέμφις, έπειτα από μία πενταετία, προερχόμενος από σεζόν όπου μέτρησε μ.ο 14 πόντους, 6.7 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ ανά αγώνα.