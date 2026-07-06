Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς αποφάσισε να κάνει το άλμα στο NBA με την προοπτική να αγωνιστεί στους Ντάλας Μάβερικς και να αφήσει τη Φενέρμπαχτσε την επόμενη σεζόν.

Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς όπως όλα δείχνουν πήρε την οριστική απόφαση για το μέλλον της καριέρας του, επιλέγοντας να πραγματοποιήσει το μεγάλο βήμα προς το NBA και να αφήσει πίσω του τη Φενέρμπαχτσε.

Ο 25χρονος περιφερειακός βρέθηκε το τελευταίο διάστημα μπροστά σε ένα σημαντικό δίλημμα. Από τη μία υπήρχε η προοπτική να συνεχίσει στους Ντάλας Μάβερικς, οι οποίοι απέκτησαν τα δικαιώματά του από τους Μέμφις Γκρίζλις μέσω της ανταλλαγής που αφορούσε τον Σάντι Αλντάμα, και από την άλλη η επιλογή της παραμονής στην περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε.

Οι Μάβερικς, όμως, ικανοποίησαν τις απαιτήσεις του παίκτη, ο οποίος αποφάσισε τελικά να μετακομίσει στις ΗΠΑ και να δοκιμάσει την ικανότητά του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Το συμβόλαιο του Μπιμπέροβιτς περιλάμβανε NBA-out ύψους περίπου δύο εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που θα εισπράξει η τουρκική ομάδα για να τον αποδεσμεύσει.

Βάσει των κανονισμών του NBA, οι Μάβερικς μπορούν να καλύψουν έως περίπου 900.000 ευρώ από τη ρήτρα αποδέσμευσης, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να καταβληθεί από τον ίδιο τον παίκτη, όπως προβλέπεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις μετακίνησης από την Ευρώπη στο NBA.