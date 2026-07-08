Ο Ζαν Μοντέρο έστειλε μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού με Insta Story του.

Ο Ζαν Μοντέρο είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού, με τον Δομινικανό γκαρντ να κάνει νέο Insta Story, αυτή τη φορά με αποδέκτες τους φίλους της ομάδας του Πειραιά.

Συγκεκριμένα, ο Ζαν Μοντέρο ανέβασε την ανάρτηση του Ολυμπιακού με τους αδελφούς Αγγελόπουλους να κρατούν τη φανέλα του, με το caption να αποτελεί μήνυμα για τον κόσμο της νέας του ομάδας.

«Φίλοι του Ολυμπιακού είστε έτοιμοι;», αναφέρει ο Ζαν Μοντέρο, ενώ από κάτω έγραψε και ένα σχόλιο, λέγοντας «ανυπομονώ».