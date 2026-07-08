Μοντέρο: «Φίλοι του Ολυμπιακού είστε έτοιμοι;»
Ο Ζαν Μοντέρο είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού, με τον Δομινικανό γκαρντ να κάνει νέο Insta Story, αυτή τη φορά με αποδέκτες τους φίλους της ομάδας του Πειραιά.
Συγκεκριμένα, ο Ζαν Μοντέρο ανέβασε την ανάρτηση του Ολυμπιακού με τους αδελφούς Αγγελόπουλους να κρατούν τη φανέλα του, με το caption να αποτελεί μήνυμα για τον κόσμο της νέας του ομάδας.
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«Φίλοι του Ολυμπιακού είστε έτοιμοι;», αναφέρει ο Ζαν Μοντέρο, ενώ από κάτω έγραψε και ένα σχόλιο, λέγοντας «ανυπομονώ».
Το Insta Story του Ζαν Μοντέρο:
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