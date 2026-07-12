Ο Ολυμπιακός κοιτάζει και φέτος πολύ «ζεστά» την περίπτωση του Ντέβιντ Τζόουνς Γκαρσία και είναι πολύ πιθανό να υπάρξει θετική έκβαση στην περίπτωση του Δομινικανού.

Ο Ολυμπιακός μετά την απόκτηση του Γιαν Μοντέρο, εξακολουθεί να κοιτάζει την αγορά. Οι περιπτώσεις των Τόμας Γουόκαπ και Τάιλερ Ντόρσεϊ (ανανεώσεις) παραμένουν ανοιχτές, με τους ανθρώπους της ομάδας να βρίσκονται στο Λας Βέγκας, για να κοιτάξουν την αγορά του NBA.

Οι Γιώργος Μπαρτζώκας, Νίκος Λεπενιώτης και Χρήστος Μπαφές, έχουν ως βασική προτεραιότητα, έναν παίκτη που τους είχε απασχολήσει και το περασμένο καλοκαίρι. Ο λόγος για τον Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία, που ανήκει στους Σαν Αντόνιο Σπερς και δεν αγωνίζεται φέτος στο Summer League.

Ο Δομινικανός φόργουορντ, αγωνίστηκε κυρίως με τη θυγατρική ομάδα των Σπερς την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Στη regular season του NBA, έπαιξε μόλις σε 11 παιχνίδια, έχοντας μέσο όρο 2.9 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά 6.2 λεπτά συμμετοχής. Ένας σοβαρός τραυματισμός, τον άφησε εκτός και πλέον είναι πολύ δύσκολο να βρει στο NBA κάποιο συμβόλαιο.

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, έχουν έρθει σε επαφή με τον Ισπανό ατζέντη του παίκτη, και όλα δείχνουν ότι όλοι θα συναντηθούν από κοντά στο Λας Βέγκας για να συζητήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας, που δείχνει ότι φέτος, μπορεί να πραγματοποιηθεί πιο εύκολα από πέρσι. Οι συνθήκες είναι καλύτερες, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, ενώ στον Πειραιά, βρίσκεται και ο συμπατριώτης του, Γιαν Μοντέρο.

Εξάλλου, όταν ανακοινώθηκε η απόκτηση του Μοντέρο, ο Γκαρσία είχε γράψει στα social media: «οποιοσδήποτε μπορεί να σου κάνει παρέα», στέλνοντας έτσι ένα μήνυμα.

Υπήρχε έντονο ενδιαφέρον από πέρσι για τον Δομινικανό, αλλά φέτος αναζωπυρώνεται. Μάλιστα, με την προοπτική της αποχώρησης του Γουόκαπ και την παράταση στην υπόθεση Τζόσεφ, φαίνεται πως ο Γκαρσία μπορεί να πιάσει λιμάνι.

