Φουρνιέ: «Ο Φαλ δυσκολεύτηκε πολύ» – Τι είπε για τον Γιαννακόπουλο

Σε συνέντευξή του στο εξωτερικό ο Εβάν Φουρνιέ σχολίασε τόσο τη μεταγραφή του Μουσταφά Φαλ στον Παναθηναϊκό, αλλά και τη γενικότερη αντιπαλότητα ανάμεσα στους δύο «αιωνίους».

Ο Εβάν Φουρνιέ παραχώρησε μία εκτενή συνέντευξη στους Γάλλους συμπατριώτες του στο κανάλι «First Team» στο YouTube «Upset στην οποία αναφέρθηκε στη φετινή αξιομνημόνευτη σεζόν με τη φανέλα του Ολυμπιακού, αλλά και στη μεταγραφή του στενού του φίλου, Μουσταφά Φαλ, στον Παναθηναϊκό και την παραδοσιακά έντονη αντιπαλότητα ανάμεσα στους δύο «αιώνιους».

Ο Γάλλος γκαρντ/ φόργουορντ αποκάλυψε πως γνώριζε τις εξελίξεις γύρω από την απόφαση του Φαλ, τονίζοντας πως δεν ήταν μία εύκολη επιλογή για τον πρώην συμπαίκτη του.

«Είχα μια ιδέα για το τι συνέβαινε. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι ήταν πολύ δύσκολο για εκείνον. Είχα μιλήσει μαζί του και μου είπε ότι χρειάστηκε μία εβδομάδα για να συνηθίσει στην ιδέα της μεταγραφής. Ακόμα και για μένα είναι περίεργο να τον βλέπω τώρα στα πράσινα. Από τη στιγμή που πέρασε πέντε χρόνια στον Ολυμπιακό, πρέπει να του φαίνεται ακόμα παράξενο. Έκανε μία επιλογή για την οικογένειά του. Προφανώς είναι μία οικονομική επιλογή. Δεν είναι μία επιλογή που μπορώ να κρίνω», είπε χαρακτηριστικά ενώ πρόσθεσε. «Στόχος του ήταν επίσης να παίζει και επειδή έχουμε πολλούς ψηλούς... Κοιτάξτε, κάποιοι άνθρωποι μπορούν να διαχειριστούν μία τέτοια αλλαγή και κάποιοι όχι. Ελπίζω όλα να πάνε καλά για τον Μους».

Ο Φουρνιέ αναφέρθηκε ακόμη και στην κίνησή του που είχε προκαλέσει αντιδράσεις στους τελικούς της Stoiximan GBL το 2025, παραδεχόμενος πως εκείνη τη στιγμή έχασε τον έλεγχο. Παράλληλα, στάθηκε στο κλίμα που επικρατεί στις αναμετρήσεις ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, κάνοντας λόγο για μία κατάσταση που, όπως είπε, βλάπτει συνολικά το ελληνικό μπάσκετ.

«Είναι απίστευτη η αντιπαλότητα. Υπάρχει ένα τοξικό περιβάλλον ανάμεσα στις δύο ομάδες κι είναι τρομερό, ειλικρινά και είναι κρίμα γιατί το ελληνικό μπάσκετ υποφέρει από αυτό. Οι τελικοί είναι απίστευτοι κι αποδείχθηκε μία διαμάχη σε δικαστικές αίθουσες, πίεση στους διαιτητές, μερικών των οποίων τα σπίτια βανδαλίστηκαν. Αυτά τα παιχνίδια θα έπρεπε να είναι μία βιτρίνα για το ελληνικό μπάσκετ κι έχουν μετατραπεί σε ένα πλήρες χάος».

Ο Γάλλος σταρ στάθηκε και στις σχέσεις των δύο συλλόγων, επισημαίνοντας ότι η αντιπαλότητα έχει ξεπεράσει τα όρια του αγωνιστικού χώρου. «Δεν ξέρω πώς άρχισε η αντιπαλότητα. Μισούν ο ένας τον άλλον τόσο καιρό που δεν ξέρεις πραγματικά το πρόβλημα. Υπάρχει μία μακρά ιστορία που δε γνωρίζω. Αλλά, σαφώς, ο ιδιοκτήτης τους (σ.σ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος) δημιουργεί μία ατμόσφαιρα που δεν είναι καλή. Όλα έχουν να κάνουν με προκλήσεις, προσβολές κι αυτό είναι όλο στην ουσία. Η σειρά αρχίζει κι όλοι είναι ενθουσιασμένοι. Οι οπαδοί έρχονται και μας ζητούν να νικήσουμε και δεν πρόκειται για μπάσκετ. Θέλουν να συντρίψουν την άλλη ομάδα. Ξεπερνά το μπάσκετ».