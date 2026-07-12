Μπουρούσης στο Gazzetta: «Καλό ότι επενδύουν Άρης και ΠΑΟΚ, είναι υγεία»

Με αφορμή το Paros Beach Hoops, ο Γιάννης Μπουρούσης μίλησε στην κάμερα του Gazzetta και τοποθετήθηκε γύρω από τις εξελίξεις που υπάρχουν στο ελληνικό μπάσκετ.

Επιμέλεια: Θοδωρής Σανιδάς

O Γιάννη Μπουρούσης βρέθηκε στην Πάρο με αφορμή το Paros Beach Hoops και μίλησε στο Gazzetta για τις μεταγραφικές επενδύσεις στο ελληνικό μπάσκετ, τον αν υπάρχει υπερβολή στο οικονομικό κομμάτι και την ανάγκη οι επαρχιακές ομάδες να δώσουν ευκαιρίες σε ελληνόπουλα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Μπουρούσης:

Πώς σου φαίνεται η διοργάνωση εδώ στην Πάρο;

«Eίναι πάρα πολύ ωραία, λόγω του ότι γίνεται για έναν πολύ ιδιαίτερο σκοπό. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές, στον Βασίλη Σπανούλη που συμμετέχει, και είναι από τα ονόματα που το στηρίζουν. Είμαστε τυχεροί που μας κάλεσε για να συμμετέχουμε και εμείς σε αυτό».

Πώς βλέπεις την ιδέα να παίζετε μπάσκετ στην άμμο;

«Δεν έχω παίξει ποτέ μπάσκετ στην άμμο. Θα είναι κάτι διαφορετικό. Αφού ακόμα αντέχουν τα ποδαράκια μας, θα το ευχαριστηθούμε και θα δούμε πώς είναι».

Πώς βλέπεις όλον αυτό το «χαμό» που γίνεται στο ελληνικό μπάσκετ αυτό το καλοκαίρι;

«Δεν θα έλεγα χαμό. Κακά τα ψέματα, δεν γίνεται τώρα. Γίνεται, αν θέλεις, τα τελευταία 17-18 χρόνια. Επενδύουν στο ελληνικό μπάσκετ και Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Το καλό είναι ότι επενδύουν ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ τα προηγούμενα χρόνια που κρατιόταν, όπως και άλλες ομάδες όσο μπορούν, για να κρατηθούν σε υψηλά στάνταρ. Είναι υγεία, είναι ευτυχές και εμείς που είμαστε απ' έξω, χαιρόμαστε να βλέπουμε ωραία παιχνίδια».

Μόνο θετικά θεωρείς ότι έχει όλο αυτό, δεν υπάρχει κάποια «υπερβολή»;

«Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει υπερβολή. Αν το πας στο οικονομικό κομμάτι, αυτή τη στιγμή έτσι είναι η αγορά, έτσι προχωράει. Όταν ξεκίνησα εγώ ήταν πολύ διαφορετικά για εμένα ή για κάποιους άλλους συμπαίκτες μου. Έτσι είναι».

Ως άνθρωπος που έχει στηρίξει έμπρακτα μια επαρχιακή ομάδα, αυτή του τόπου του, θεωρείς ότι αφού βλέπουμε τους μεγάλους συλλόγους να δυναμώνουν, λείπει να δούμε και επαρχιακές ομάδες να μπαίνουν στο παιχνίδι πολύ δυναμικά;

«Οι επαρχιακές ομάδες, όπως η Καρδίτσα που ανέφερες, έχουν κάποια στάνταρ. Αυτό τις κρατάει στο να είναι υγιείς οικονομικά. Θεωρώ ότι, εντάξει, σίγουρα δεν μπορούν να φτάσουν ποτέ σε αυτά τα μεγάλα τα μπάτζετ, παρά μόνο αν βρεθεί κάποιος... τρελός πρόεδρος. Αλλά από την άλλη, το να δίνεις πολλά λεφτά σε μια επαρχιακή ομάδα, αν δεν έχεις μεγάλο γήπεδο, μόνο με 2.000 κόσμο δεν μπορείς να κάνεις το brand να είναι τόσο δυνατό. Οπότε, είμαστε τυχεροί που υπάρχουν επαρχιακές ομάδες και είναι σταθερά καλά.

Θα έλεγα όμως, ότι θα πρέπει να έχουν ως στόχο να βελτιώνουν τα ελληνόπουλα. Να τα βάζουνε μέσα και να παίζουνε. Να βγάζουν νέους παίκτες».

Ακόμα κι αν αυτό τους κοστίζει αγωνιστικά;

«Όλα στη ζωή έχουν το ανάλογο κόστος».



