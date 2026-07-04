Ένα μπάχαλο έχει δημιουργηθεί με τη μεταγραφή του Άιζακ Μπόνγκα, με τη ρήτρα του να μην έχει πληρωθεί ακόμα και τον Παναθηναϊκό να θέλει τον παίκτη.

Τεράστιο ενδιαφέρον υπάρχει για τον Άιζακ Μπόνγκα από ομάδες της EuroLeague και έχει γίνει ένα... μπάχαλο, λόγω Παρτίζαν. Η σερβική ομάδα, βιάστηκε να ανακοινώσει την αποχώρησή του από τον σύλλογο, καθώς ακόμα δεν έχει πληρωθεί η ρήτρα του.

Όπως έγραψε και η Παρτίζαν στα social media, o Γερμανός ενημέρωσε ότι θα φύγει από την ομάδα, καθώς μιλάει με κάποιους συλλόγους που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν τη ρήτρα αποδέσμευσης, η οποία αγγίζει τις 700 χιλιάδες ευρώ. Ωστόσο, ακόμα δεν είχε κλείσει κάπου, κάτι το οποίο σημαίνει ότι οι Σέρβοι, βιάστηκαν να ανακοινώσουν την αποχώρησή του.

Όσο γινόταν όλο αυτό, κι άλλες ομάδες μπήκανε στο κόλπο για την απόκτηση του 26χρονου. Ο ίδιος και ο ατζέντης του, μιλάμε με Παναθηναϊκό, Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε και μένει να γίνει γνωστό ποια ομάδα θα κάνει την πιο δελεαστική πρόταση, για να τον προσθέσει στο ρόστερ της.

Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα πάντως, ο Μπόνγκα θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ, αν και δεν υπάρχει κάτι επίσημο ακόμη.