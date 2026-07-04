Ο Άιζακ Μπόνγκα αποχωρεί από την Παρτίζαν, με τον σύλλογο από την Σερβία να ανακοινώνει πως ο Γερμανός αποχωρεί, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα της EuroLeague.

Ο Άιζακ Μπόνγκα αποχωρεί από την Παρτίζαν!

Ο Γερμανός, όπως ενημέρωσε η ίδια η Παρτίζαν, έκανε χρήση της ρήτρας αποδέσμευσης και καταβάλλοντας το ποσό των 700.000 ευρώ, είναι ελεύθερος να συνεχίσει σε άλλη ομάδα της EuroLeague την καριέρα του.

Επί του παρόντος δεν έχει γίνει γνωστή η ομάδα στην οποία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Άιζακ Μπόνγκα, για τον οποίο έχουν ενδιαφερθεί πολλοί σύλλογοι μέσα στο τρέχον καλοκαίρι, ενώ, βάσει της ανακοίνωσης της Παρτίζαν, φαίνεται ότι ο παίκτης δεν θα επιστρέψει φέτος στο NBA.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Παρτίζαν για τον 'Αιζακ Μπόνγκα:

Ajzak Bonga napušta Partizan Mozzart Bet! Nakon dve sezone, reprezentativac Nemčke je obavestio klub da će iskoristiti izlaznu klauzulu i platiti 700.000 evra za prelazak u drugi evroligaški klub.



Thank you Izzy! Želimo ti puno sreće i uspeha u nastavku karijere!🖤🤍 pic.twitter.com/2VPYND4mKT — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) July 4, 2026

«Ο Άιζακ Μπόνγκα αποχωρεί από την Παρτίζαν!

Έπειτα από δύο σεζόν, ο διεθνής Γερμανός ενημέρωσε τον σύλλογο ότι θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποδέσμευσής του, καταβάλλοντας το ποσό των 700.000 ευρώ, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα της EuroLeague.

Ευχαριστούμε, Άιζακ! Σου ευχόμαστε καλή τύχη και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου!»