Ανησυχία για το Supercup στο Άμπου Ντάμπι!

To Gazzetta αποκαλύπτει τον σκεπτικισμό που επικρατεί στις τάξεις της Euroleague σχετικά με την διεξαγωγή του πρώτου Supercup, που είναι προγραμματισμένο σε 15 μέρες στην Μέση Ανατολή. Η αύξηση του βαθμού επικινδυνότητας στην περιοχή και ποιο είναι το σενάριο αναβολής.

Η επίσημη ανακοίνωση του event από την Euroleague έγινε στις 29 Ιουλίου, όταν ακόμη διεθνείς ταξιδιωτικές οδηγίες για την μετάβαση στο Άμπου Ντάμπι, βρίσκονταν στο επίπεδο 2 (δηλαδή «απαιτείται αυξημένη προσοχή») και η κατάσταση στην περιοχή δεν εξέπεμπε σοβαρούς κινδύνους.

Ωστόσο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα οι επιθέσεις του Ιράν με drones έχουν ενταθεί και όπως ήταν φυσικό το επίπεδο επικινδυνότητας ανέβηκε στο 3, που προτρέπει τους ταξιδιώτες να επανεξετάσουν την μετάβασή τους στην περιοχή. Ειδικότερα, αν δεν συντρέχουν επαγγελματικοί λόγοι.

Επομένως, για την ώρα η ανησυχία για το ενδεχόμενο αναβολής του event (18-19 Σεπτεμβρίου) με την συμμετοχή του πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακού, της δευτεραθλήτριας, Ρεάλ, της περυσινής πρωταθλήτριας Φενερμπαχτσέ και της τυπικά γηπεδούχου Ντουμπάι, βρίσκεται σε λογικά πλαίσια και επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία ότι δεν θα υπάρξει μεγαλύτερη πολεμική κλιμάκωση.

Αν κι εφόσον, όμως, η κατάσταση χειροτερέψει (στο επίπεδο 4, οι Αμερικανοί συνιστούν στους υπηκόους να μην ταξιδέψουν, γιατι μπορεί να γίνουν στόχοι τρομοκρατικών επιθέσεων), τότε η διοργάνωση δεν αποκλείεται να αναβληθεί και αυτό φυσικά θα εξαρτηθεί και από την πίεση που θα ασκήσουν οι τέσσερις ομάδες (με τις οποίες η Euroleague – όπως και με τους διοργανωτές – βρίσκεται σε διαρκή επαφή) ώστε να μην ταξιδέψουν.

Σε αυτή την περίπτωση, πάντως και σε αντίθεση με το τι ίσχυε μέχρι τα μέσα Ιούλη (ήταν stand-by η Βαλένθια και η Κωνσταντινούπολη) δεν υπάρχει πρόβλεψη για εναλλακτικό πλάνο, πολύ απλά γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος.

Θυμίζουμε ότι το Άμπου Ντάμπι έχει αναλάβει φέτος και την διεξαγωγή του Final Four (28-30 Μαϊου) στην “Etihad Arena” (όπως και το 2029), δύο χρόνια μετά το πρώτο και ιστορικό που διεξήχθη εκτός Ευρώπης (2025).

Καθώς επίσης και ότι σε περίπτωση αναβολής για λόγους ανωτέρας βίας (force majeur), η Euroleague δεν χάσει το ποσό των 14 εκατομμυρίων έχει λαμβάνειν για από τους διοργανωτές για το Supercup.