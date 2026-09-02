Ολυμπιακός: Το κάλεσμα του Παπανικολάου για το Super Cup στο Άμπου Ντάμπι (vid)
Ο εμβληματικός αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, έστειλε το δικό του κάλεσμα ενόψει του νεοσύστατου EuroLeague Super Cup, που θα λάβει χώρα στο Άμπου Ντάμπι (18-19/09).
Ολυμπιακός, Φενέρμπατχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Ντουμπάι BC είναι οι τέσσερις ομάδες που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση, με τους Πρωταθλητές Ευρώπης να ανοίγουν την αυλαία απέναντι στην τουρκική ομάδα (18/09, 17:00) Στον άλλο ημιτελικό, η Ρεάλ Μαδρίτης θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Ντουμπάι BC (18/09, 20:00).
Την επομένη (19/09) ο μικρός τελικός θα διεξαχθεί στις 17:00 και ο τελικός στις 20:00. Οι ερυθρόλευκοι προετοιμάζονται για το πρώτο τους δυνατό φιλικό τουρνουά, το «CRETE IBT», που θα διοργανωθεί στην Κρήτη (04-06/09) με τις Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρό Αστέρα και Φενέρμπαχτε να είναι οι υπόλοιπες ομάδες, που θα συμμετάσχουν.
Αναλυτικά το μήνυμα του Κώστα Παπανικολάου:
«Γεια σας, είμαι ο Κώστας Παπανικολάου από τον Ολυμπιακό Πειραιώς! Μην χάσετε το EuroLeague Super Cup στο Άμπου Ντάμπι και γίνετε και εσείς μέρος της δράσης».
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