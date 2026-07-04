Οι Ισπανοί γράφουν για συμφωνία του Άιζακ Μπόνγκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης και πως ο Παναθηναϊκός AKTOR είχε κάνει πρόταση στον παίκτη.

Το όνομα του Άιζακ Μπόνγκα είναι «καυτό» στην ευρωπαϊκή αγορά, με τον Γερμανό, να αποτελεί πλέον παρελθόν από την Παρτίζαν. Δεν είναι λίγες οι ομάδες που έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον 26χρονο φόργουορντ και σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, αυτή που τον κλείνει είναι η Ρεάλ Μαδρίτης.

Ένα δημοσίευμα του «Encestando», γράφει για συμφωνία της Ρεάλ με τον Μπόνγκα, παρότι η Μπαρτσελόνα «γλυκοκοιτούσε» την περίπτωσή του, ενώ μάλιστα σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Παναθηναϊκός είχε κάνει πρόταση στον Γερμανό.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ που θα βρίσκεται στον πάγκο της «βασίλισσας», ήθελε και το περασμένο καλοκαίρι τον Μπόνγκα. Αυτή τη φορά, με βάση τα όσα γράφουν οι Ισπανοί, φαίνεται πως θα μπορέσει να τον προσθέσει στο ρόστερ του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο 26χρονος είχε μέσο όρο στη EuroLeague 9.9 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά 27.8 λεπτά συμμετοχής.