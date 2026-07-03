Παίκτης της Μπεσίκτας θα είναι για τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Μαντί Σισοκό.

Επίσημη είναι η... μετακόμιση του Μαντί Σισοκό στην Μπεσίκτας, προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα του Αλιμπίγεβιτς στις θέσεις των σέντερ.

Ο παίκτης ο οποίος αποκτήθηκε από τη Ρεάλ για να τη βοηθήσει στα play-offs της ACB, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε μ.ο 13 πόντους και 8.7 ριμπάουντ με τη φανέλα της Τριέστε στο BCL.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπεσίκτας:

«Επίσημη ανακοίνωση για τον Μαντί Σισοκό

Η ομάδα μας υπέγραψε συμβόλαιο με τον Μαντί Σισοκό, ο οποίος έχει υπηκοότητα από το Μάλι, στο πλαίσιο των μεταγραφικών δραστηριοτήτων της νέας σεζόν. Ο Σισοκό, ο οποίος ξεκίνησε την κολεγιακή του καριέρα στο Michigan State στο NCAA και την ολοκλήρωσε με την Καλιφόρνια, μεταγράφηκε στην Παλακανέστρο Τριέστε το 2025. Μετά την περίοδο που πέρασε στην Ιταλία, έπαιξε για τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Ισπανία. Καλωσορίζουμε τον Σισοκό, ύψους 2,06 μέτρων, στην οικογένεια της Μπεσίκτας και του ευχόμαστε εξαιρετική επιτυχία με την ένδοξη φανέλα μας».