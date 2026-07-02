«Η Μπεσίκτας έδωσε τα "χέρια" με τον Σισοκό», σύμφωνα με το Basket News
Η Μπεσίκτας εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη EuroLeague τη νέα αγωνιστική χρονιά και έχει ξεκινήσει να ψάχνει τους κατάλληλους παίκτες, προκειμένου να στελεχώσει το ρόστερ της ενόψει της ερχόμενης σεζόν.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «basket news», ο τούρκικος σύλλογος έχει έρθει σε συμφωνία με τον Μαντί Σισοκό, για την ενίσχυση στις θέσεις των φόργουορντ/σέντερ.
Ο παίκτης ο οποίος αποκτήθηκε από τη Ρεάλ για να τη βοηθήσει στα play-offs της ACB, αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο στην Μπεσίκτας και θα της δώσει σημαντικές βοήθειες κυρίως κάτω από τη ρακέτα.
Δείτε Επίσης«Η Μπεσίκτας τσεκάρει τον Γουίλμπεκιν»
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε μ.ο 13 πόντους και 8.7 ριμπάουντ με τη φανέλα της Τριέστε στο BCL.
Besiktas is beginning to take its first steps toward building its roster for the upcoming season 👀— BasketNews (@BasketNews_com) July 2, 2026
Former Real Madrid big man Mady Sissoko is set to join Besiktas:https://t.co/2ANbdfPBXt pic.twitter.com/rBgUJXMcU3
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.