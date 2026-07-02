«Η Μπεσίκτας έδωσε τα "χέρια" με τον Σισοκό», σύμφωνα με το Basket News

Παίκτης της Μπεσίκτας θα είναι για τα επόμενα δυό χρόνια ο Μάντι Σισοκό, σύμφωνα με όσα αναφέρει το «basket news».

Η Μπεσίκτας εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη EuroLeague τη νέα αγωνιστική χρονιά και έχει ξεκινήσει να ψάχνει τους κατάλληλους παίκτες, προκειμένου να στελεχώσει το ρόστερ της ενόψει της ερχόμενης σεζόν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «basket news», ο τούρκικος σύλλογος έχει έρθει σε συμφωνία με τον Μαντί Σισοκό, για την ενίσχυση στις θέσεις των φόργουορντ/σέντερ.

Ο παίκτης ο οποίος αποκτήθηκε από τη Ρεάλ για να τη βοηθήσει στα play-offs της ACB, αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο στην Μπεσίκτας και θα της δώσει σημαντικές βοήθειες κυρίως κάτω από τη ρακέτα.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε μ.ο 13 πόντους και 8.7 ριμπάουντ με τη φανέλα της Τριέστε στο BCL.