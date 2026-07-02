«Η Μπεσίκτας έδωσε τα "χέρια" με τον Σισοκό», σύμφωνα με το Basket News

«Η Μπεσίκτας έδωσε τα "χέρια" με τον Σισοκό», σύμφωνα με το Basket News

«Η Μπεσίκτας έδωσε τα "χέρια" με τον Σισοκό», σύμφωνα με το Basket News
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Παίκτης της Μπεσίκτας θα είναι για τα επόμενα δυό χρόνια ο Μάντι Σισοκό, σύμφωνα με όσα αναφέρει το «basket news».

Η Μπεσίκτας εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη EuroLeague τη νέα αγωνιστική χρονιά και έχει ξεκινήσει να ψάχνει τους κατάλληλους παίκτες, προκειμένου να στελεχώσει το ρόστερ της ενόψει της ερχόμενης σεζόν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «basket news», ο τούρκικος σύλλογος έχει έρθει σε συμφωνία με τον Μαντί Σισοκό, για την ενίσχυση στις θέσεις των φόργουορντ/σέντερ.

Ο παίκτης ο οποίος αποκτήθηκε από τη Ρεάλ για να τη βοηθήσει στα play-offs της ACB, αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο στην Μπεσίκτας και θα της δώσει σημαντικές βοήθειες κυρίως κάτω από τη ρακέτα.

Δείτε Επίσης

«Η Μπεσίκτας τσεκάρει τον Γουίλμπεκιν»
image

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε μ.ο 13 πόντους και 8.7 ριμπάουντ με τη φανέλα της Τριέστε στο BCL.

 
@Photo credits: basketball champions league
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     