Παίκτης της Μπεσίκτας για τη σεζόν 2026-27 θα είναι ο Σκότι Γουίλμπεκιν, με τον τούρκικο σύλλογο να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Το πρώτο «μπαμ» της Μπεσίκτας είναι γεγονός! Ο τούρκικος σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του Σκότι Γουίλμπεκιν, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα στις θέσεις των γκαρντ.

Ο Αμερικανός που διαθέτει τουρκικό διαβατήριο, είναι έτοιμος να βοηθήσει το σύνολο Αλιμπίγεβιτς, προσφέροντας ποιοτικές λύσεις στην επίθεση, καθώς διαθέτεις πολυετή εμπειρία. Ο Γουίλμπεκιν προέρχεται από μία δύσκολη χρονιά για τον ίδιο, καθώς ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, έχοντας αγωνιστεί μόνο σε έξι αναμετρήσεις με τη Φενέρμπαχτσε στη EuroLeague, μετρώντας μ.ο 7.7 πόντους και 1.3 ασίστ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπεσίκτας:

«Επίσημη Ανακοίνωση: Σκότι Γουίλμπεκιν

Η ομάδα μας απέκτησε τον Σκότι Γουίλμπεκιν, τον Αμερικανό πόιντ γκαρντ που διαθέτει και τουρκικό διαβατήριο, στο πλαίσιο του μεταγραφικού σχεδιασμού για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Μετά την ολοκλήρωση της κολεγιακής του καριέρας με τους Florida Gators στο NCAA, ο Γουίλμπεκιν ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία το 2014 και αγωνίστηκε σε συλλόγους όπως η ΑΕΚ, η Νταρουσάφακα και η Φενέρμπαχτσε. Ο 1,86 μ. γκαρντ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη σεζόν 2025-26 με τη Φενέρμπαχτσε, απέκτησε την τουρκική υπηκοότητα το 2018 και ήταν μέλος της Εθνικής Τουρκίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIBA το 2019.

Αγωνιζόμενος στη θέση του πόιντ γκαρντ, καλωσορίζουμε τον Σκότι Γουίλμπεκιν στην οικογένεια της Μπεσίκτας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την ένδοξη φανέλα μας».