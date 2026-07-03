Παίκτης της Μπεσίκτας τη σεζόν 2026-27 θα είναι ο Μετετσάν Μπιρσέν, προκειμένου να ενισχύσει τον σύλλογο προς την υλοποίηση των στόχων του.

Ο Μετετσάν Μπιρσέν θα είναι παίκτης της Μπεσίκτας για την αγωνιστική σεζόν 2026-27. Ο φόργουορντ προέρχεται από τη Φενέρμπαχτσε, έχοντας μ.ο 2.4 πόντους και 2.2 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Ο 31χρονος Μπιρσέν, αποκτήθηκε, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα του Αλιμπίγεβιτς στις θέσεις «3» και «4».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπεσίκτας:

«Επίσημη Δήλωση Μετετσάν Μπιρσέν

Η ομάδα μας υπέγραψε συμβόλαιο με τον παίκτη Μετετσάν Μπιρσέν στο πλαίσιο των μεταγραφικών προσπαθειών της νέας σεζόν. Ο Μπιρσέν, ο οποίος ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 2011, έχει φορέσει τις φανέλες συλλόγων όπως η Fenerbahçe, η Anadolu Efes και η Karşıyaka καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του και ολοκλήρωσε τη σεζόν 2025-2026 με τη Fenerbahçe. Καλωσορίζουμε τον σμολ φόργουορντ Μπιρσέν, ύψους 2,05 μέτρων, στην οικογένεια της Beşiktaş και του ευχόμαστε μεγάλες επιτυχίες με την ένδοξη φανέλα μας».