Μπεσίκτας: Ανακοίνωσε τον Μπιρσέν
Ο Μετετσάν Μπιρσέν θα είναι παίκτης της Μπεσίκτας για την αγωνιστική σεζόν 2026-27. Ο φόργουορντ προέρχεται από τη Φενέρμπαχτσε, έχοντας μ.ο 2.4 πόντους και 2.2 ριμπάουντ ανά αγώνα.
Ο 31χρονος Μπιρσέν, αποκτήθηκε, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα του Αλιμπίγεβιτς στις θέσεις «3» και «4».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπεσίκτας:
«Επίσημη Δήλωση Μετετσάν Μπιρσέν
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Η ομάδα μας υπέγραψε συμβόλαιο με τον παίκτη Μετετσάν Μπιρσέν στο πλαίσιο των μεταγραφικών προσπαθειών της νέας σεζόν. Ο Μπιρσέν, ο οποίος ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 2011, έχει φορέσει τις φανέλες συλλόγων όπως η Fenerbahçe, η Anadolu Efes και η Karşıyaka καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του και ολοκλήρωσε τη σεζόν 2025-2026 με τη Fenerbahçe. Καλωσορίζουμε τον σμολ φόργουορντ Μπιρσέν, ύψους 2,05 μέτρων, στην οικογένεια της Beşiktaş και του ευχόμαστε μεγάλες επιτυχίες με την ένδοξη φανέλα μας».
Resmi Açıklama I Metecan Birsen— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) July 3, 2026
Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Milli Oyuncu Metecan Birsen ile sözleşme imzaladı.
Profesyonel kariyerine 2011 yılında start veren Birsen, kariyeri boyunca Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Karşıyaka gibi kulüplerde forma giymiş… pic.twitter.com/hidmhGgKYd
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