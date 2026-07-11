H Mπεσίκτας φαίνεται να είναι στην pole position για την απόκτηση του Αλέξα Αβράμοβιτς

Η Μπεσίκτας συνεχίζει να ψάχνει τρόπους για να ενισχύσει την περιφέρειά της ενόψει της νέας σεζόν. Πριν λίγες ώρες ανακοίνωσε τον NBAer, ΝταΚουάν Τζέφρις. Τώρα έρχεται δημοσίευμα της Mozzart Sport να τονίσει πως είναι φαβορι και για την απόκτηση του Αλέξα Αβράμοβιτς που βρίσκεται στην πόρτα της εξόδους από τη Ντουμπάι BC.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως ο Σέρβος γκαρντ είναι κοντά στο να φύγει από το Ντουμπάι και επικρατέστερη για επόμενη ομάδα του είναι οι Τούρκοι. Και αυτό πρώτον γιατί Μπεσίκτας επιστρέφει στη Euroleague.

Δεύτερον διότι ο προπονητής της Σερβίας , Ντούσαν Αλιμίγιεβιτς είναι φυσικά και στον πάγκο της Μπεσίκτας και γνωρίζονται πολύ καλά. Ακόμα δεν είναι κάτι οριστικό, δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Υπάρχουν όμως επαφές.

Την αγωνιστική περίοδο που τελείωσε, μέτρησε 9,3 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ κατά μέσο όρο.