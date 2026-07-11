Η Μπεσίκτας ενισχύει την περιφέρειά της ενόψει της νέας σεζόν, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού NBAer, ΝταΚουάν Τζέφρις.

Η Μπεσίκτας συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς τον μεταγραφικό της σχεδιασμό και προχώρησε στην ανακοίνωση της απόκτησης του ΝταΚουάν Τζέφρις.

Ο 27χρονος Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ (1,96 μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την τουρκική ομάδα και ετοιμάζεται για την πρώτη του επαφή με το ευρωπαϊκό μπάσκετ, μετά από αρκετά χρόνια παρουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τζέφρις ολοκλήρωσε την κολεγιακή του καριέρα στο Tulsa, πριν κάνει το άλμα στο NBA το 2019, όταν υπέγραψε στους Σακραμέντο Κινγκς. Στη συνέχεια αγωνίστηκε επίσης στους Χιούστον Ρόκετς, Μέμφις Γκρίζλις, Νιου Γιορκ Νικς και Σάρλοτ Χόρνετς. Την αγωνιστική περίοδο 2025-26 ανήκε ξανά στον οργανισμό των Σακραμέντο Κινγκς, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις με τους Στόκτον Κινγκς στη G League. Οι επιδόσεις του μάλιστα, τού χάρισαν μία θέση στην All-NBA G League First Team.