Η μεταγραφή του Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους στην Μπεσίκτας έχει προκαλέσει μεγάλη ένταση στην Ισπανία, με τη Μούρθια να υποστηρίζει ότι ο Αμερικανός γκαρντ εξακολουθεί να δεσμεύεται με συμβόλαιο και να εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο δικαστικής προσφυγής.

Η μεταγραφή του Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους στην Μπεσίκτας μπορεί να ανακοινώθηκε επίσημα, ωστόσο έχει ανοίξει νέο μέτωπο ανάμεσα στον Αμερικανό γκαρντ και τη Μούρθια, με την ισπανική ομάδα να εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη.

Ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε την 1η Αυγούστου την απόκτηση τόσο του ΝτεΤζούλιους όσο και του Γουένιεν Γκέιμπριελ, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος του σχεδιασμού του για τη νέα αγωνιστική περίοδο στη EuroLeague. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mundo Deportivo», η Μούρθια θεωρεί ότι ο 26χρονος γκαρντ δεσμευόταν ακόμη με συμβόλαιο, καθώς τον περασμένο Μάρτιο είχε συμφωνήσει σε επέκταση της συνεργασίας τους για δύο ακόμη χρόνια. Από την πλευρά της, η ισπανική ομάδα υποστηρίζει ότι δεν έδωσε ποτέ τη συγκατάθεσή της για τη μετακίνησή του στην Τουρκία.

Η Μπεσίκτας, πάντως, εμφανίζεται απόλυτα καλυμμένη. Ο τουρκικός σύλλογος ανακοίνωσε τη συμφωνία έχοντας ήδη στα χέρια του το απαραίτητο πιστοποιητικό μεταγραφής (Letter of Clearance) από τη FIBA, γεγονός που σημαίνει πως η διεθνής ομοσπονδία έχει εγκρίνει την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Το ζήτημα φαίνεται πως αφορά κυρίως τους οικονομικούς όρους αποδέσμευσης του παίκτη. Όπως αναφέρουν τα ισπανικά δημοσιεύματα, στο συμβόλαιο του ΝτεΤζούλιους υπήρχε ρήτρα που του επέτρεπε να αποχωρήσει οποιαδήποτε στιγμή, με τη Μούρθια να έχει ορίσει ένα σχετικά μικρό ποσό για την ενεργοποίησή της. Ακόμη κι αν η υπόθεση οδηγηθεί στα δικαστήρια, η μεταγραφή στην Μπεσίκτας δεν φαίνεται να κινδυνεύει, καθώς η FIBA έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως».

Ο ΝτεΤζούλιους πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά στην ACB, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με 17,8 πόντους, 4,4 ασίστ και 1,7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ σούταρε με 38% από τα 6,75 μ. Στο FIBA Europe Cup είχε 11 πόντους και 3,8 ασίστ ανά παιχνίδι σε 13 συμμετοχές.