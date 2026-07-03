Μπεσίκτας: Τέλος ο Σανλί!

Μπεσίκτας: Τέλος ο Σανλί!

Μπεσίκτας: Τέλος ο Σανλί!
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Παρελθόν από την Μπεσίκτας ο Σερτάτς Σανλί, έπειτα από πέντε μήνες παρουσίας στον τούρκικο σύλλογο.

Η νέα αγωνιστική σεζόν θα βρει την Μπεσίτκας στη EuroLeague, ωστόσο δεν θα έχει τις υπηρεσίες του Σερτάτς Σανλί.

Ο τούρκικος σύλλογος ανακοίνωσε την αμοιβαία λύση της συνεργασίας τους, έπειτα από πέντε μήνες παρουσίας στην ομάδα. Ο Σανλί τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στο EuroCup είχε μ.ο 1.4 πόντους και 1.4 ριμπάουντ ανά αγώνα, σε πέντε αναμετρήσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπεσίτκας:

«Ευχαριστούμε τον Σερτάτς Σανλί

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Έχουμε χωρίσει τους δρόμους μας με τον Σερτάτς Σανλί , παίκτη της ανδρικής ομάδας μπάσκετ μας, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας.

 

Ευχαριστούμε τον Σερτάτς Σανλί για την προσπάθειά του και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην μελλοντική του καριέρα».


@Photo credits: x_@BJK_Basketbol
     

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