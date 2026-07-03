Μπεσίκτας: Τέλος ο Σανλί!
Η νέα αγωνιστική σεζόν θα βρει την Μπεσίτκας στη EuroLeague, ωστόσο δεν θα έχει τις υπηρεσίες του Σερτάτς Σανλί.
Ο τούρκικος σύλλογος ανακοίνωσε την αμοιβαία λύση της συνεργασίας τους, έπειτα από πέντε μήνες παρουσίας στην ομάδα. Ο Σανλί τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στο EuroCup είχε μ.ο 1.4 πόντους και 1.4 ριμπάουντ ανά αγώνα, σε πέντε αναμετρήσεις.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπεσίτκας:
«Ευχαριστούμε τον Σερτάτς Σανλί
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Έχουμε χωρίσει τους δρόμους μας με τον Σερτάτς Σανλί , παίκτη της ανδρικής ομάδας μπάσκετ μας, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας.
Ευχαριστούμε τον Σερτάτς Σανλί για την προσπάθειά του και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην μελλοντική του καριέρα».
Teşekkürler Sertaç Şanlı— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) July 3, 2026
Erkek Basketbol Takımımızın sporcusu Sertaç Şanlı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Sertaç Şanlı’ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/ApHS67snxE
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