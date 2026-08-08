Η Μπεσίκτας βλέπει την ευκαιρία στη EuroLeague ως την αφετηρία μιας μακροχρόνιας παρουσίας, με τον γενικό διευθυντή της, Νεντίμ Γιουτζέλ, να ξεκαθαρίζει πως ο μεγάλος στόχος του τουρκικού συλλόγου είναι να καθιερωθεί μόνιμα στο κορυφαίο επίπεδο.

Η Μπεσίκτας ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή της στην EuroLeague μετά από 13 χρόνια, έχοντας θέσει ως στόχο όχι απλώς να συμμετέχει στη διοργάνωση, αλλά να αποκτήσει σταθερή παρουσία στο κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης.

Ο γενικός διευθυντής του τουρκικού συλλόγου, Νεντίμ Γιουτζέλ, μίλησε για το πλάνο που βρίσκεται σε εξέλιξη και ξεκαθάρισε πως η φιλοσοφία της ομάδας δεν βασίζεται στη δημιουργία ενός πανάκριβου ρόστερ, αλλά στην επιλογή παικτών που μπορούν να λειτουργήσουν ως σύνολο. «Όταν ανέλαβα, βασικός μου στόχος ήταν να ανανεώσω το μπασκετικό τμήμα και να επιστρέψει το παλιό πνεύμα στο Ακατλάρ. Η wild card για την EuroLeague είναι μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά ταυτόχρονα και τεράστια ευθύνη. Για εμάς πραγματική επιτυχία δεν είναι να φτάσεις στην κορυφή μία φορά, αλλά να παραμείνεις εκεί για πολλά χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καθοριστικό ρόλο στο συγκεκριμένο πλάνο έχει ο Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς. Ο Σέρβος προπονητής ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το καλοκαίρι του 2028, με τη διοίκηση να δείχνει εμπράκτως την εμπιστοσύνη της στο έργο του. «Ένας από τους σημαντικότερους λόγους για την επέκταση της συνεργασίας ήταν η συνεχής βελτίωση της ομάδας από τη στιγμή που ήρθε ο Ντούσαν. Πλέον είμαστε σαν οικογένεια. Σεβόμαστε ο ένας τις ευθύνες του άλλου, συζητάμε ανοιχτά τις απόψεις μας και παίρνουμε από κοινού τις αποφάσεις για την ομάδα και τη στελέχωσή της», εξήγησε.

Παρά το γεγονός ότι η EuroLeague θα ανεβάσει σημαντικά τις απαιτήσεις και τον ρυθμό των αγώνων, η Μπεσίκτας δεν σκοπεύει να αλλάξει τη μεταγραφική της φιλοσοφία. «Για εμάς δεν έχει σημασία να φτιάξουμε την πιο ακριβή ομάδα, αλλά να δημιουργήσουμε ένα δεμένο σύνολο με τους σωστούς παίκτες. Δεν αξιολογούμε έναν παίκτη μόνο με βάση την ατομική του ποιότητα, αλλά και τον χαρακτήρα του. Στην EuroLeague η διαφορά δεν βρίσκεται μόνο στο επίπεδο των παικτών, αλλά και στην ένταση της σεζόν, όπου συχνά καλείσαι να δίνεις δύο παιχνίδια υψηλού επιπέδου κάθε εβδομάδα», τόνισε ο Γιουτζέλ.

Τέλος, αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο δημιουργίας του NBA Europe, εκφράζοντας την άποψη πως το καλύτερο σενάριο για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα ήταν μια συνεργασία μεταξύ NBA και EuroLeague και η δημιουργία μιας κοινής διοργάνωσης.