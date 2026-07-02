Μπεσίκτας: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Κορκμάζ
Η Μπεσίκτας επιστρέφει μετά από χρόνια στη EuroLeague και θέλει να είναι έτοιμη για τη διοργάνωση, η οποία χρόνο με το χρόνο γίνεται πιο απαιτητική. Την Πέμπτη (02/07) προχώρησε σε τέσσερις ανανεώσεις παικτών, ενώ προχώρησε και σε μία πολύ σημαντική μεταγραφή.
Συγκεκριμένα, η τουρκική ομάδα, ανακοίνωσε την απόκτηση του Φουρκάν Κορκμάζ. Ο 28χρονος γκαρντ-φόργουορντ, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, αγωνίστηκε στην Τόφας, όπου είχε μέσο όρο 9 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 19.2 λεπτά συμμετοχής στο τουρκικό πρωτάθλημα.
Resmi Açıklama I Furkan Korkmaz
Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Milli Oyuncu Furkan Korkmaz ile sözleşme imzaladı.
Profesyonel kariyerine 2013 yılında Anadolu Efes formasıyla start veren ve 2016 NBA Draftı'nın 1. tur 26. sırasında Philadelphia 76ers… pic.twitter.com/WT7Aoat81B— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) July 2, 2026
Στο BCL από την άλλη, είχε μέσο όρο 7.5 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά 19.3 λεπτά.
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