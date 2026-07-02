Μπεσίκτας: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Κορκμάζ

Μπεσίκτας: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Κορκμάζ

Μπεσίκτας: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Κορκμάζ
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Ο Φουρκάν Κορκμάζ μένει κάτοικος Τουρκίας, καθώς ανακοινώθηκε από την Μπεσίκτας.

Η Μπεσίκτας επιστρέφει μετά από χρόνια στη EuroLeague και θέλει να είναι έτοιμη για τη διοργάνωση, η οποία χρόνο με το χρόνο γίνεται πιο απαιτητική. Την Πέμπτη (02/07) προχώρησε σε τέσσερις ανανεώσεις παικτών, ενώ προχώρησε και σε μία πολύ σημαντική μεταγραφή.

Συγκεκριμένα, η τουρκική ομάδα, ανακοίνωσε την απόκτηση του Φουρκάν Κορκμάζ. Ο 28χρονος γκαρντ-φόργουορντ, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, αγωνίστηκε στην Τόφας, όπου είχε μέσο όρο 9 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 19.2 λεπτά συμμετοχής στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Στο BCL από την άλλη, είχε μέσο όρο 7.5 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά 19.3 λεπτά.

@Photo credits: eurokinissi
     

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