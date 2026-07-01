Μετά από πέντε χρόνια στη Φενέρμπαχτσε, ο Μετετσάν Μπιρσέν αποτελεί παρελθόν από την ομάδα.

Τη δεύτερη θητεία του με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε ολοκλήρωσε ο Μετετσάν Μπιρσέν. Ο Τούρκος φόργουορντ που είχε αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ομάδα από το 2011 μέχρι το 2014, επέστρεψε το 2021 και μετά από πέντε χρόνια, θα αναζητήσει νέα ομάδα, με το σύνολο του Σάρας Γιασικεβίτσιους να εξετάζει την περίπτωση του Νίκολα Μίροτιτς.

Ο 31χρονος Μπιρσέν, αγωνίστηκε σε 24 παιχνίδια τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη EuroLeague, με μέσο όρο 2.4 πόντους και 2.2 ριμπάουντ ανά 11.2 λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε

«Ο παίκτης μας Μετετσάν Μπιρσέν, που μεγάλωσε στην ακαδημία μας, φόρεσε τη φανέλα μας από το 2011-2014 και το 2021-2026, και συνέβαλε στις επιτυχίες που κατακτήσαμε σε αυτή την περίοδο, αποχωρεί από την ομάδα μας.

Με τη φανέλα με τις ρίγες μας, συνολικά, έζησε 1 πρωτάθλημα EuroLeague, 5 πρωταθλήματα Τουρκίας, 4 Κύπελλα Τουρκίας, 2 Κύπελλα Προέδρου και τον ευχαριστούμε για όλες του τις προσπάθειες, ενώ του ευχόμαστε επιτυχίες στην υπόλοιπη καριέρα του».