Η Μπεσίκτας προχώρησε στις ανανεώσεις των συμβολαίων των Ζίζιτς, Ουγκούρλου, Ντότσον και Μπράουν.

Η Μπεσίκτας ετοιμάζεται για την επιστροφή της στη EuroLeague, μιας και πήρε τη θέση της Μονακό στη διοργάνωση. Η τουρκική ομάδα που θέλει να πραγματοποιήσει μία καλή πορεία στην Ευρώπη, προχώρησε σε τρεις ανανεώσεις παικτών.

Αρχικά, κράτησε τον πολύπειρο Άντε Ζίζιτς, ο οποίος ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Είχε μέσο όρο 12.8 πόντους, 7.5 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ στο EuroCup, ενώ στο τουρκικό πρωτάθλημα είχε μέσο όρο 11.4 πόντους, 6.2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Ante Zizic ile yola devam! ✍️



2025/26 sezonunda takımımıza dahil olan Ante Zizic ile sözleşme yeniledik.



Sporcumuza siyah-beyazlı formayla nice başarılar diliyoruz! 🦅 pic.twitter.com/2DRPcDzldJ July 2, 2026

Εκτός από τον 29χρονο σέντερ, το συμβόλαιό τους ανανέωσαν οι Μπερκ Ουγκούρλου, Ντέβον Ντότσον και Άντονι Μπράουν.