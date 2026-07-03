Παίκτης της Βιλερμπάν για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι ο Άρμονι Μπρουκκς, όπως ανακοίνωσε ο γαλλικός σύλλογος.

Η Βιλερμπάν συνεχίζει να ενισχύεται ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στη EuroLeague, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Αρμόνι Μπρουκς.

Ο Αμερικανός συμφώνησε με τον γαλλικό σύλλογο, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών. Προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν με την Αρμάνι Μιλάνο, έχοντας μ.ο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, 13.1 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά ματς, ενώ αναδείχθηκε MVP του ιταλικού πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βιλερμπάν:

«Ο Αμερικανός γκαρντ (28 ετών, 1,94μ.) εντάσσεται στη Βιλερμπάν μετά από μια σεζόν πολύ υψηλού επιπέδου με την Ολίμπια Μιλάνο. Πραγματική επιθετική απειλή, γνωστός για τα σουτ από μακρινή απόσταση και την ικανότητά του να δημιουργεί τα δικά του σουτ, ο Αρμόνι Μπρουκς θα φέρει τη δύναμή του στο ρόστερ της Βιλερμπάν.

Έχοντας παίξει στο NBA με το Χιούστον, το Τορόντο και το Μπρούκλιν πριν αφήσει το στίγμα του στην ευρωπαϊκή σκηνή, ο Μπρουκς έχει ανεβάσει το παιχνίδι του σε άλλο επίπεδο αυτή τη σεζόν, και έχει γίνει ένας από τους πιο παραγωγικούς επιθετικούς παίκτες στην EuroLeague. Η αποτελεσματικότητά του πέρα ​​από την γραμμή του γηπέδου, η ικανότητά του να «καίγεται» σε μερικές κατοχές και το ένστικτό του στο σκοράρισμα τον καθιστούν έναν από τους πιο τρομερούς γκαρντ στην ήπειρο.

Έχοντας μια αξιοσημείωτη σεζόν με τη Μίλαν, συνέβαλε σημαντικά στις επιτυχίες της ομάδας του στην Ιταλία: MVP του πρωταθλήματος, πρωταθλητής Ιταλίας και MVP των Τελικών, νικητής και MVP του Κυπέλλου Ιταλίας.

Θα φοράει τον αριθμό 12.»

