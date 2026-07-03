«Η Βιλερμπάν συμφώνησε με τον Πάτι Μιλς»

«Η Βιλερμπάν συμφώνησε με τον Πάτι Μιλς»

«Η Βιλερμπάν συμφώνησε με τον Πάτι Μιλς»
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Στη Βιλερμπάν αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Πάτι Μιλς, καθώς όπως αναφέρει το «telesport» οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία.

Ένα από τα μεγαλύτερα μπάτζετ στη EuroLeague θα έχει τη νέα αγωνιστική περίοδο η Βιλερμπάν, που μετά τη... βόμβα με τον Φρανσίσκο συνεχίζει τις κινήσεις τις και σύμφωνα με όσα αναφέρει το «telesport» έχει δώσει τα «χέρια» με τον Πάτι Μιλς.

Ο Αυστραλός γκαρντ κατέφτασε μεσούσης της σεζόν στην Ευρώπη για να αγωνιστεί με τη φανέλα της Τενερίφη, δίνοντας σημαντικές λύσεις στις θέσεις των γκαρντ.

Μάλιστα ήταν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της ομάδας του, όταν η Τενερίφη απέκλεισε τη Ρεάλ Μαδρίτης στα προημιτελικά του ισπανικού πρωταθλήματος, σκοράροντας στο Game 3 29 πόντους. Σε 17 αγώνες στην ACB είχε μ.ο 17.9 πόντους και 1.8 ασίστ ανά ματς.

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Σημαντικός παράγοντας στην απόφαση του Μιλς να... μετακομίσει στη Γαλλία είναι ο Τόνι Πάρκερ, με τους δύο να συνδέει μακροχρόνια σχέση από τότε που βρισκόντουσαν στο NBA.

 

@Photo credits: basketball champions league
     

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