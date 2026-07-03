«Η Βιλερμπάν συμφώνησε με τον Πάτι Μιλς»
Ένα από τα μεγαλύτερα μπάτζετ στη EuroLeague θα έχει τη νέα αγωνιστική περίοδο η Βιλερμπάν, που μετά τη... βόμβα με τον Φρανσίσκο συνεχίζει τις κινήσεις τις και σύμφωνα με όσα αναφέρει το «telesport» έχει δώσει τα «χέρια» με τον Πάτι Μιλς.
Ο Αυστραλός γκαρντ κατέφτασε μεσούσης της σεζόν στην Ευρώπη για να αγωνιστεί με τη φανέλα της Τενερίφη, δίνοντας σημαντικές λύσεις στις θέσεις των γκαρντ.
Μάλιστα ήταν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της ομάδας του, όταν η Τενερίφη απέκλεισε τη Ρεάλ Μαδρίτης στα προημιτελικά του ισπανικού πρωταθλήματος, σκοράροντας στο Game 3 29 πόντους. Σε 17 αγώνες στην ACB είχε μ.ο 17.9 πόντους και 1.8 ασίστ ανά ματς.
Σημαντικός παράγοντας στην απόφαση του Μιλς να... μετακομίσει στη Γαλλία είναι ο Τόνι Πάρκερ, με τους δύο να συνδέει μακροχρόνια σχέση από τότε που βρισκόντουσαν στο NBA.
🚨 BREAKING: ASVEL is on fire, Patty Mills is coming! 🔥— TeleSport.rs (@TelesportRS) July 2, 2026
According to our sources, Patty Mills has agreed to join the ambitious French project, with Tony Parker playing a key role in sealing the deal. The two share a long-standing relationship dating back to their NBA days👀 pic.twitter.com/gdgeci0VWB
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