Η Βιλερμπάν ενίσχυσε την περιφερειακή της γραμμή ενόψει της νέας σεζόν, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Νικ Βάιλερ-Μπαμπ με διετές συμβόλαιο.

Η Βιλερμπάν προχώρησε σε μία σημαντική προσθήκη για την περιφέρειά της, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Νικ Βάιλερ-Μπαμπ. Ο 30χρονος διεθνής Γερμανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών και θα φορέσει τη φανέλα με το νούμερο «1».

Ο Βάιλερ-Μπαμπ μετακομίζει στη Γαλλία μετά τη θητεία του στην Αναντολού Εφές, έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί για πέντε σεζόν στην Μπάγερν Μονάχου. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο στη EuroLeague είχε μέσο όρο 7,7 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 4,8 ασίστ.