Βιλερμπάν: Ενισχύθηκε με τον Βάιλερ-Μπαμπ για τα επόμενα δύο χρόνια
Η Βιλερμπάν προχώρησε σε μία σημαντική προσθήκη για την περιφέρειά της, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Νικ Βάιλερ-Μπαμπ. Ο 30χρονος διεθνής Γερμανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών και θα φορέσει τη φανέλα με το νούμερο «1».
Ο Βάιλερ-Μπαμπ μετακομίζει στη Γαλλία μετά τη θητεία του στην Αναντολού Εφές, έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί για πέντε σεζόν στην Μπάγερν Μονάχου. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο στη EuroLeague είχε μέσο όρο 7,7 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 4,8 ασίστ.
Bienvenue Nick Weiler-Babb ! 🔐— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) July 1, 2026
LDLC ASVEL est heureux de vous annoncer la signature de Nick Weiler-Babb pour les deux prochaines saisons.
Le Défenseur de l'année 2025 viendra apporter toute son énergie des deux côtés du terrain, capable d'évoluer sur plusieurs postes… pic.twitter.com/3NinWPNAjy
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