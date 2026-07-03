Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους βρέθηκε στο «Telekom Center Athens» κα υποκλίθηκε στο άγαλμα του σπουδαίου Παύλου Γιαννακόπουλου.

Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Σαρούνας Γιασικβείτσιους και συγκεκριμένα στο «Telekom Center Athens» για το συνέδριο προπονητών της EuroLeague. Ο ίδιος δεν έχασε την ευκαιρία και φωτογραφήθηκε στο άγαλμα του Παύλου Γιαννακόπουλου.

Μάλιστα, ο Λιθουανός τεχνικός θέλοντας να δείξει τον σεβασμό προς το πρόσωπο του αείμνηστου ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, υποκλίθηκε μπροστά του.