Γιασικεβίτσιους: Υποκλίθηκε μπροστά στο άγαλμα του Παύλου Γιαννακόπουλου
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Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους βρέθηκε στο «Telekom Center Athens» κα υποκλίθηκε στο άγαλμα του σπουδαίου Παύλου Γιαννακόπουλου.
Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Σαρούνας Γιασικβείτσιους και συγκεκριμένα στο «Telekom Center Athens» για το συνέδριο προπονητών της EuroLeague. Ο ίδιος δεν έχασε την ευκαιρία και φωτογραφήθηκε στο άγαλμα του Παύλου Γιαννακόπουλου.
Μάλιστα, ο Λιθουανός τεχνικός θέλοντας να δείξει τον σεβασμό προς το πρόσωπο του αείμνηστου ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, υποκλίθηκε μπροστά του.
Δείτε τις φωτογραφίες:
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@Photo credits: Βαγγέλης Στόλης
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