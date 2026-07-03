Ο Πέδρο Μαρτίνεθ σε συνέντευξή του στη «La Provincas» αποκάλυψε πότε έμαθε για τη μεταγραφή του Μπράνκου Μπάντιο στον Παναθηναϊκό.

Σε μια μεγάλη συνέντευξη που πραγματοποίησε ο Πέδρο Μαρτίνεθ στη «La Provincia» επιβεβαίωσε μεταξύ άλλων τη μεταγραφή του Μπράνκου Μπάντιο στον Παναθηναϊκό.

Ο Ισπανός τεχνικός αποκάλυψε πως στις 25 Ιουνίου έμαθε για τη μεταγραφή του Σενεγαλέζου γκαρντ στους «πράσινους», μετά τους εορτασμούς για την κατάκτηση της ACB.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πέδρο Μαρτίνεθ:

Για το αν έπαιξε ρόλο στην απόφασή του, το γεγονός ότι στη Βαλένθια είχε ήδη ολοκληρώσει τον κύκλο του:

«Και ναι και όχι. Αν δεν είχε προκύψει η δυνατότητα της Ρεάλ Μαδρίτης, θα είχα παραμείνει στη Βαλένθια απολύτως πεπεισμένος και γεμάτος κίνητρο.

Αναγνωρίζω όμως ότι το βράδυ της Πέμπτης 25 Ιουνίου, μετά τη γιορτή με τους φιλάθλους, ο Μπράξτον Κι μού είπε ότι θα υπογράψει στη Φενέρμπαχτσε και ο Πάπι (Μπρανκού Μπάντιο) ότι θα πάει στον Παναθηναϊκό.

Ήδη θεωρούσα σχεδόν βέβαιο ότι ο Ζαν Μοντέρο δεν θα συνέχιζε μαζί μας. Ήταν μια πολύ μεγάλη απώλεια, αλλά είχα προετοιμαστεί γι' αυτό. Επίσης θεωρούσα αρκετά πιθανό ότι, αν ο Σέρχιο ντε Λαρέα επιλεγόταν στον πρώτο γύρο του NBA Draft, δύσκολα θα αγωνιζόταν την επόμενη χρονιά στη Βαλένθια. Τα είχα αποδεχθεί όλα αυτά.

Η ζωή συνεχίζεται. Θα προσπαθούσαμε να καλύψουμε τα κενά όσο καλύτερα γινόταν και ήδη δουλεύαμε προς αυτή την κατεύθυνση μαζί με τον Λουίς Αρμπαλέχο. Όταν όμως ο Μπάντιο και ο Μπράξτον Κι μου είπαν ότι δεν θα αποδέχονταν τις προτάσεις ανανέωσης της Βαλένθια και, λίγες ημέρες αργότερα, πριν πάρω την οριστική μου απόφαση, ακόμη ένας παίκτης μου είπε ότι πιθανότατα δεν θα συνέχιζε, τότε πραγματικά αναρωτήθηκα:

«Πώς γίνεται μια τόσο εξαιρετική ομάδα, την οποία απόλαυσα τόσο πολύ να προπονώ, με παίκτες με τους οποίους είχα τόσο καλή προσωπική και επαγγελματική σχέση, να διαλύεται; Ομολογώ ότι αυτό δεν βοήθησε καθόλου στη λήψη της απόφασής μου. Ήταν μεγάλη επαγγελματική απογοήτευση να βλέπω ότι παίκτες στους οποίους είχα τόση εμπιστοσύνη δεν θα συνέχιζαν στη Βαλένθια».