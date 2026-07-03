Ο Πέδρο Μαρτίνεθ στη συνέντευξη του στη «La Provincia» αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη μετακίνησή του από τη Βαλένθια στη Ρεάλ Μαδρίτης, λέγοντας όλες τις λεπτομέρειες.

Στη μεγάλη συνέντευξη που πραγματοποίησε ο Πέδρο Μαρτίνεθ στη «La Provincia», αναφέρθηκε στο μέλλον του στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς και στις αντιδράσεις που προκάλεσε η μετακίνησή του.

Μίλησε επίσης και για τις αναρτήσεις που είχε κάνει στο x κατά των Μαδριλένων.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πέδρο Μαρτίνεθ:

Για το γεγονός ότι η ανακοίνωση του ότι φεύγει από τη Βαλένθια προκάλεσε αναστάτωση: «Ναι, το καταλαβαίνω. Απλώς είναι κάτι που δεν μπορώ να ελέγξω. Νομίζω ότι, πέρα από τον αιφνιδιασμό, το γεγονός ότι πηγαίνω στη συγκεκριμένη ομάδα μεγέθυνε ακόμη περισσότερο τον αντίκτυπο της είδησης. Αν έφευγα για κάποια άλλη ομάδα, πιθανότατα η αντίδραση δεν θα ήταν η ίδια.

Το κατανοώ απόλυτα. Ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη και δεν μπορώ να το αλλάξω. Στο τέλος της ημέρας, πρόκειται για επαγγελματικές και προσωπικές αποφάσεις, οι οποίες δεν λαμβάνονται με σκοπό να στενοχωρήσουν κανέναν, αλλά προσπαθώντας να κάνεις αυτό που θεωρείς καλύτερο για σένα, χωρίς να βλάψεις κανέναν».

Για το πότε μίλησε για πρώτη φορά με τη Ρεάλ: «Κατακτήσαμε το πρωτάθλημα την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Την Πέμπτη 25 Ιουνίου έγινε η γιορτή για την κατάκτηση του τίτλου και, το μεσημέρι εκείνης της ημέρας, δέχθηκα τηλεφώνημα από έναν άνθρωπο της Ρεάλ Μαδρίτης. Με συνεχάρη για την επιτυχία μας και μου είπε ότι θα ήθελε να συναντηθούμε.

Του απάντησα ότι την επόμενη ημέρα, αφού είχε πλέον ολοκληρωθεί η σεζόν, σκόπευα να ταξιδέψω νωρίς το πρωί στη Βαρκελώνη. Έτσι συμφωνήσαμε να συναντηθούμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου το απόγευμα, στη Βαρκελώνη».

Τον λόγο που επέλεξε τη Ρεάλ: «Η πρόταση που μου παρουσίασαν στη συνάντηση της Παρασκευής 26 Ιουνίου με ενθουσίασε. Ήταν ένα σχέδιο με τη μέγιστη δυνατή φιλοδοξία. Υπάρχει κάτι που πάντα με ελκύει: να δοκιμάζω τα όριά μου. Ήθελα να δοκιμάσω τον εαυτό μου σε μια ομάδα με τις υψηλότερες δυνατές φιλοδοξίες και, κατά συνέπεια, με τη μεγαλύτερη πίεση που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας προπονητής. Μέχρι σήμερα δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να εργαστώ σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Με συναρπάζει η ιδέα να δω αν μπορώ να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις ενός συλλόγου με τόσο μεγάλες φιλοδοξίες και τόσο σπουδαία μέσα».

Για τις αναρτήσεις του στο «Χ» κατά των Μαδριλένων: «Η αλήθεια είναι ότι ο λογαριασμός μου στο Twitter παραβιάστηκε πριν από λίγο περισσότερο από ένα μήνα και είμαι κάπως αποκομμένος από όλες αυτές τις δημόσιες συζητήσεις ή αυτές τις συζητήσεις που συμβαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, δεν έχω δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε όσα έχουν ειπωθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν ειδικοί που προσπαθούν να με βοηθήσουν να ανακτήσω τον λογαριασμό μου».



