NBA: Οι παίκτες που έχουν πάει απευθείας από τη Ρεάλ Μαδρίτης
Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει αποχαιρετήσει με κάθε επισημότητα τον Μάριο Χεζόνια, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στους Καβαλίερς. Ο έμπειρος Κροάτης φόργουορντ, θα έχει μία ακόμη ευκαιρία στο NBA, εκεί όπου θέλει να εδραιωθεί.
Δεν είναι λίγοι αυτοί που φεύγοντας από τη «βασίλισσα», έχουν πάει να αγωνιστούν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Συνολικά 22 μπασκετμπολίστες έχουν κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι από τη Ρεάλ στο NBA, με πρώτο απ' όλους τον Γουέιν Χάιταουερ, ο οποίος το 1962 είχε πάει στους Γουόριορς.
Από τους 22 παίκτες, οι 16 είναι μπασκετμπολίστες του 21ου αιώνα. Πιο μεγάλη φυσιογνωμία, είναι ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου.
Οι παίκτες που έχουν πάει από τη Ρεάλ στο NBA
Γουέιν Χάιταουερ
Φερνάντο Μαρτίν
Ντράζεν Πέτροβιτς
Καρλ Ερέρα
Στάνλεϊ Ρόμπερτς
Αρβίντας Σαμπόνις
Ραούλ Λόπεθ
Σερζ Ιμπάκα
Κάιλ Σίνγκλερ
Νίκολα Μίροτιτς
Σαλάχ Μεϊρί
Γουίλι Ερνανγκόμεθ
Σέρχιο Ροντρίγκεθ
Λούκα Ντόντσιτς
Φακούντο Καμπάτσο
Γκάμπριελ Ντεκ
Ουσμάν Γκαρούμπα
Γκερσόν Γιαμπουσέλε
Ούγκο Γκονζάλεθ
Ελί Τζον Ν'Ντιαγέ
Τρέι Λάιλς
Μάριο Χεζόνια
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