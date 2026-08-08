Πολλές είναι οι περιπτώσεις παικτών που έχουν αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης, για να πάνε να αγωνιστούν στο NBA.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει αποχαιρετήσει με κάθε επισημότητα τον Μάριο Χεζόνια, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στους Καβαλίερς. Ο έμπειρος Κροάτης φόργουορντ, θα έχει μία ακόμη ευκαιρία στο NBA, εκεί όπου θέλει να εδραιωθεί.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που φεύγοντας από τη «βασίλισσα», έχουν πάει να αγωνιστούν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Συνολικά 22 μπασκετμπολίστες έχουν κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι από τη Ρεάλ στο NBA, με πρώτο απ' όλους τον Γουέιν Χάιταουερ, ο οποίος το 1962 είχε πάει στους Γουόριορς.

Από τους 22 παίκτες, οι 16 είναι μπασκετμπολίστες του 21ου αιώνα. Πιο μεγάλη φυσιογνωμία, είναι ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου.

Οι παίκτες που έχουν πάει από τη Ρεάλ στο NBA

Γουέιν Χάιταουερ

Φερνάντο Μαρτίν

Ντράζεν Πέτροβιτς

Καρλ Ερέρα

Στάνλεϊ Ρόμπερτς

Αρβίντας Σαμπόνις

Ραούλ Λόπεθ

Σερζ Ιμπάκα

Κάιλ Σίνγκλερ

Νίκολα Μίροτιτς

Σαλάχ Μεϊρί

Γουίλι Ερνανγκόμεθ

Σέρχιο Ροντρίγκεθ

Λούκα Ντόντσιτς

Φακούντο Καμπάτσο

Γκάμπριελ Ντεκ

Ουσμάν Γκαρούμπα

Γκερσόν Γιαμπουσέλε

Ούγκο Γκονζάλεθ

Ελί Τζον Ν'Ντιαγέ

Τρέι Λάιλς

Μάριο Χεζόνια