Η Ρεάλ Μαδρίτης του Πέδρο Μαρτίνεθ μετρά αντίστροφα για την έναρξη της ερχόμενης σεζόν σε Ισπανία και EuroLeague. Δείτε πως έχει διαμορφωθεί το ρόστερ της και τι έπεται.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν με τον Πέδρο Μαρτίνεθ στο... τιμόνι! Η Βασίλισσα έχει ήδη προχωρήσει σε προσθαφαιρέσεις για την επόμενη χρονιά και ακόμη έχει... δρόμο.

Η φιναλίστ της περυσινής EuroLeague δεν θα έχει τον Σέρτζιο Σκαριόλο στην άκρη του πάγκου αλλά τον Μαρτίνεθ, που έκανε «πράγματα και θαύματα» με τη Βαλένθια, με την οποία έφτασε μέχρι το final four παίζοντας καταπληκτικό μπάσκετ. Ο 65χρονος τεχνικός καλείται να οικοδομήσει τη... νέα Ρεάλ με σκοπό την κορυφή εντός και εκτός των ισπανικών συνόρων.

Στη φετινή μεταγραφική περίοδο από τους Λος Μπλάνκος αποχώρησαν οι Χεζόνια και Λάιλς, οι οποίοι θα συνεχίσουν στον μαγικό κόσμο του NBA με τη φανέλα των Καβαλίερς και των Τίμπεργουλβς αντίστοιχα. Πρόκειται για τις δύο πιο ηχηρές απώλειες, που ειδικά στην περίπτωση του Κροάτη, μετατράπηκε σε... σίριαλ. Ακόμη, οι Γιούρτσεβεν και Λεν αποτελούν παρελθόν όπως και οι Κράμερ και Σισοκό, που θα συνεχίσουν την καριέρα τους σε Ερυθρό Αστέρα και Μπεσίκτας αντίστοιχα.

Τα λευκά των Μαδριλένων θα φορούν από την ερχόμενη σεζόν οι Πραντίγια, Λουαού-Καμπαρό, Γιάντουνεν. Ο πρώτος ακολούθησε την ίδια πορεία με τον προπονητή του, ερχόμενος από τη Βαλένθια, ο Καμπαρό αποχαιρέτησε την Μπασκόνια αλλά παραμένει σε ισπανικό έδαφος και ο Γιάντουνεν αφίχθη στην ισπανική πρωτεύουσα από τη Φενέρμπαχτσε. Παραμένουν με ερωτηματικό οι περιπτώσεις των Ντιαγέ, Ιζάν Αλμάνσα και Προσίντα.

Όπως όλα δείχνουν, οι Σούλγκα, Σαρ και Τζόουνς είναι προ των πυλών της ομάδας, η οποία σύμφωνα με την AS έχει στο κάδρο και κάποιες άλλες κινήσεις για να ολοκληρώσει το ρόστερ της.

Το έως τώρα Depth Chart της Ρεάλ Μαδρίτης

PG: Καμπάτσο, Μαλεντόν, Φελίζ

SG: Σούλγκα (*), Γιουλ, Καμπαρό

SF: Ντεκ, Αμπάλντε, Προσίντα (*)

PF: Γιάντουνεν, Πραντίγια, Οκέκε, Γκαρούμπα, Ντιαγέ (*)

C: Ταβάρες, Τζόουνς (*), Σαρ (*), Αλμάνσα (*)