Παίκτης της Μπάγερν Μονάχου για την επόμενη διετία θα είναι ο Ντουέιν Ουάσινγκτον, όπως ανακοίνωσε η γερμανική ομάδα.

Σημαντική ενίσχυση για την Μπάγερν Μονάχου, αφού ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντουέιν Ουάσινγκτον.

Ο γερμανικός σύλλογος ήρθε σε συμφωνία με τον Αμερικανό γκαρντ για συμβόλαιο δύο χρόνων. Τη σεζόν που μας πέρασε, ο Ουάσινγκτον ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν με την Παρτίζαν, έχοντας μ.ο στη EuroLeague 14.9 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπάγερν Μονάχου:

«Νέα δύναμη στο σουτ για την Μπάγερν Μπάσκετ: Η Μόναχο υπέγραψε τον Ντουέιν Ουάσινγκτον Τζούνιορ. Ο έμπειρος στο NBA γκαρντ εντάσσεται στην ομάδα της γερμανικής ομάδας που διεκδικεί την EuroLeague με διετές συμβόλαιο έως το 2028. Ο 26χρονος Αμερικανός, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στην Ευρώπη με την Παρτιζάν Βελιγραδίου τις τελευταίες δύο σεζόν, αγωνίστηκε συνολικά σε 79 αγώνες NBA (9,1 πόντους ανά παιχνίδι) νωρίς στην επαγγελματική του καριέρα για τους Ιντιάνα Πέισερς και αργότερα για τους Φοίνιξ Σανς. Με την Παρτιζάν, ο γεννημένος στη Φρανκφούρτη πλέι μέικερ ήταν ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας την περασμένη σεζόν, με μέσο όρο 14,9 πόντους ανά παιχνίδι».

«Όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο: Γεννήθηκα στη Γερμανία, τώρα είμαι 26 ετών και θα παίζω εκεί - είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος για το περιβάλλον στην Μπάγερν και το νέο ξεκίνημα που θα έχουμε όλοι εκεί ως ομάδα με τον νέο προπονητή», λέει ο Ουάσινγκτον, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ινδιανάπολη με την οικογένειά του. Προσθέτει: «Στο Μόναχο θέλω να δείξω ακόμη περισσότερη ηγεσία και να αποδείξω σε όλους πόσο αγαπώ αυτό το παιχνίδι. Θέλω να κερδίσω πολλά παιχνίδια και κάθε τρόπαιο που μπορούμε να πάρουμε».