Μπάγερν - Ουλμ 91-86: Νικηφόρο το πρώτο φιλικό των Βαυαρών
Το πρώτο «ξεμούδιασμα» των Βαυαρών ήταν νικηφόρο, καθώς η ομάδα του Άντον Γκαβέλ επικράτησε της Ουλμ στο «BMW Park» του Μονάχου με 91-86.
Αρκετές ήταν οι απουσίες για την Μπάγερν καθώς έμειναν εκτός ο Ντουέιν Γουάσινγκτον (για λόγους ξεκούρασης), καθώς και οι διεθνείς Όσκαρ ντα Σίλβα και Γιοχάνες Τίεμαν.
Ο προπονητής Άντον Γκαβέλ χρησιμοποίησε 13 παίκτες μοιράζοντας τον χρόνο συμμετοχής. Πρώτος σκόρερ για την ομάδα της Μπάγερν ήταν ο Νιλς Γκιφάι με 13 πόντους και 5/7 σουτ εντός παιδιάς, ενώ ακολούθησαν οι Μάιλς Νόρις (12π.), Όστιν Γουάιλι (12π., 9 ριμπ.) και Γιοχάνες Φόιγκτμαν (11π.).
Επόμενο φιλικό για τους Βαυαρούς η αναμέτρηση με την Λέβιτσε σε ματς κεκλεισμένων των θυρών (01/09) ενώ έχουν μπροστά τους και ένα δυνατό τουρνουά στο Κάλιαρι (12/09-13/09) με την συμμετοχή των Χάποελ Τελ Αβίβ, Βιλερμπάν και Μάξιμα Ρόμα.
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