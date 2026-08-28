Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos και το Ουκρανία - Ελλάδα
Παρασκευή σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο, όσο και στο μπάσκετ. Πριν από όλα αυτά όμως συντονιστείτε στις 14:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και τους Galacticos Live by Interwetten, με όλο το ρεπορτάζ από τα ευρωπαϊκά ματς των ομάδων.
Την ίδια ώρα (Cosmote Sport 1) είναι προγραμματισμένη η κλήρωση για τις League Phase σε Europa και Conference League, όπου ΟΦΗ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα μάθουν τους ευρωπαϊκούς τους αντιπάλους.
Η δράση ξεκινάει στις 20:00 με τη Ρασίνγκ Σανταντέρ (Cosmote Sport 7) να υποδέχεται την Έλτσε. Στις 21:30, η Μπάγερν Μονάχου (Nova Sports Prime) θα φιλοξενήσει την Στουτγκάρδη και στις 21:45 (Cosmote Sport 2) η Μίλαν τη Βενέτσια.
Στις 22:00 (Nova Sports Prime) η Κρίσταλ Πάλας θα αναμετρηθεί με τη Μάντσεστερ Σίτι, στις 22:15 (Cosmote Sport 3) η Ρίο Άβε με τη Σπόρτινγκ και στις 22:30 (Cosmote Sport 5) η Αλαβές με τη Βιγιαρεάλ.
Τέλος αναφορικά με το μπάσκετ, η εθνική μας ομάδα θα αγωνιστεί εκτός έδρας με την Ουκρανία για τα προκριματικά του Mundobasket 2027 (19:00, ΕΡΤ2 Σπορ).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos Live by Interwetten (14:00, YouTube Gazzetta)
- Κλήρωση League Phase Europa - Conference League (14:00, Cosmote Sport 1)
- Ουκρανία - Ελλάδα (19:00, ΕΡΤ2 Σπορ)
- Σανταντέρ - Έλτσε (20:00, Cosmote Sport 7)
- Μπάγερν Μονάχου - Στουτγκάρδη (21:30, Nova Sports Prime)
- Μίλαν - Βενέτσια (21:45, Cosmote Sport 2)
- Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι (22:00, Nova Sports Premier League)
- Ρίο Άβε - Σπόρτινγκ (22:15, Cosmote Sport 4)
- Αλαβές - Βιγιαρεάλ (22:30, Cosmote Sport 5)
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