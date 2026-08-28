Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της εκπομπής του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων μεταδόσεων της ημέρας.

Παρασκευή σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο, όσο και στο μπάσκετ. Πριν από όλα αυτά όμως συντονιστείτε στις 14:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και τους Galacticos Live by Interwetten, με όλο το ρεπορτάζ από τα ευρωπαϊκά ματς των ομάδων.

Την ίδια ώρα (Cosmote Sport 1) είναι προγραμματισμένη η κλήρωση για τις League Phase σε Europa και Conference League, όπου ΟΦΗ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα μάθουν τους ευρωπαϊκούς τους αντιπάλους.

Η δράση ξεκινάει στις 20:00 με τη Ρασίνγκ Σανταντέρ (Cosmote Sport 7) να υποδέχεται την Έλτσε. Στις 21:30, η Μπάγερν Μονάχου (Nova Sports Prime) θα φιλοξενήσει την Στουτγκάρδη και στις 21:45 (Cosmote Sport 2) η Μίλαν τη Βενέτσια.

Στις 22:00 (Nova Sports Prime) η Κρίσταλ Πάλας θα αναμετρηθεί με τη Μάντσεστερ Σίτι, στις 22:15 (Cosmote Sport 3) η Ρίο Άβε με τη Σπόρτινγκ και στις 22:30 (Cosmote Sport 5) η Αλαβές με τη Βιγιαρεάλ.

Τέλος αναφορικά με το μπάσκετ, η εθνική μας ομάδα θα αγωνιστεί εκτός έδρας με την Ουκρανία για τα προκριματικά του Mundobasket 2027 (19:00, ΕΡΤ2 Σπορ).

Οι μεταδόσεις της ημέρας