Μπάγερν Μονάχου: Επικράτησε της Μπάμπεργκ σε φιλικό
Φιλική νίκη με σκορ και θέαμα για την Μπάγερν Μονάχου! Οι Βαυαροί επιβλήθηκαν με 98-67 της Μπάμπεργκ με κορυφαίο παίκτη τον Γιένσεν, που σκόραρε 15 πόντους.
Το ματς έγινε στην «BMW Arena» μπροστά στο κοινό της ομάδας, η οποία ήταν ιδιαιτέρως εύστοχη. Ο Άντον Γκαβέλ μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής σε όλους του τους παίκτες, δοκίμασε σχήματα και έβγαλε αρκετά συμπεράσματα.
Με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο, η Μπάγερν στα υπόλοιπα ήταν κυριαρχική και έφτασε εύκολα στη νίκη. Εκτός από τον Γιένσεν, οι Τζέσαπ (14 πόντοι) και Λούτσιτς (11 πόντοι) ξεχώρισαν για τους νικητές.
Τα δεκάλεπτα: 14-29, 48-44, 66-56, 98-67
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.