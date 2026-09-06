Η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε με 98-67 της Μπάμπεργκ σε φιλική αναμέτρηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ενόψει της νέας σεζόν.

Φιλική νίκη με σκορ και θέαμα για την Μπάγερν Μονάχου! Οι Βαυαροί επιβλήθηκαν με 98-67 της Μπάμπεργκ με κορυφαίο παίκτη τον Γιένσεν, που σκόραρε 15 πόντους.

Το ματς έγινε στην «BMW Arena» μπροστά στο κοινό της ομάδας, η οποία ήταν ιδιαιτέρως εύστοχη. Ο Άντον Γκαβέλ μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής σε όλους του τους παίκτες, δοκίμασε σχήματα και έβγαλε αρκετά συμπεράσματα.

Με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο, η Μπάγερν στα υπόλοιπα ήταν κυριαρχική και έφτασε εύκολα στη νίκη. Εκτός από τον Γιένσεν, οι Τζέσαπ (14 πόντοι) και Λούτσιτς (11 πόντοι) ξεχώρισαν για τους νικητές.

Τα δεκάλεπτα: 14-29, 48-44, 66-56, 98-67