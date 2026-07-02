EuroLeague: Ενδιαφέρον από δύο ομάδες για τον Ζακ ΛεΝτέι
Οι μεταγραφικές κινήσεις συνεχίζονται στις ομάδες της Euroleague και υπάρχουν ορισμένοι παίκτες που απασχολούν κάποιους συλλόγους. Ένας από αυτούς είναι ο Ζακ ΛεΝτέι, ο οποίος δεν συνεχίζει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο.
Ο Αμερικανός φόργουορντ, σύμφωνα με δημοσίευμα του ισραηλινού «Sport5», είναι πολύ ψηλά στη μεταγραφική λίστα της Χάποελ Τελ Αβίβ. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη θέλει να ενισχυθεί στη front line και θέλει να αποκτήσει τον έμπειρο ψηλό.
Με βάση τα όσα αναγράφονται στο ίδιο δημοσίευμα, η Χάποελ δεν είναι η μόνη που θέλει να κάνει δικό της τον 32χρονο. Η Παρτίζαν, θέλει να πετύχει το deal με τον Αμερικανό και να τον κάνει ξανά κάτοικο Βελιγραδίου.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο ΛεΝτέι είχε στη EuroLeague μέσο όρο 13.1 πόντους και 4.2 ριμπάουντ.
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