Σύμφωνα με ισραηλινό δημοσίευμα, η Χάποελ Τελ Αβίβ θέλει τον Ζακ ΛεΝτέι, όμως στο «κόλπο» είναι και η Παρτίζαν.

Οι μεταγραφικές κινήσεις συνεχίζονται στις ομάδες της Euroleague και υπάρχουν ορισμένοι παίκτες που απασχολούν κάποιους συλλόγους. Ένας από αυτούς είναι ο Ζακ ΛεΝτέι, ο οποίος δεν συνεχίζει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Αμερικανός φόργουορντ, σύμφωνα με δημοσίευμα του ισραηλινού «Sport5», είναι πολύ ψηλά στη μεταγραφική λίστα της Χάποελ Τελ Αβίβ. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη θέλει να ενισχυθεί στη front line και θέλει να αποκτήσει τον έμπειρο ψηλό.

Με βάση τα όσα αναγράφονται στο ίδιο δημοσίευμα, η Χάποελ δεν είναι η μόνη που θέλει να κάνει δικό της τον 32χρονο. Η Παρτίζαν, θέλει να πετύχει το deal με τον Αμερικανό και να τον κάνει ξανά κάτοικο Βελιγραδίου.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο ΛεΝτέι είχε στη EuroLeague μέσο όρο 13.1 πόντους και 4.2 ριμπάουντ.