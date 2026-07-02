Σημαντική κίνηση για την Μπάγερν Μονάχου, καθώς ανακοίνωσε τον Rising Star του EuroCup, Τόμπιας Γένσεν.

Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόμπιας Γένσεν. Ο Δανός γκαρντ είναι ανερχόμενο «αστέρι», καθώς αναδείχθηκε rising star του EuroCup, με τη φανέλα της Ράτιοφαρμ Ουλμ και συμφώνησε με τον γερανικό σύλλογο έως το 2030.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε μ.ο 11 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 4.7 ασίστ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπάγερν:

«Η Μπάγερν απέκτησε έναν από τους πιο λαμπρούς παίκτες της Δανίας: τον Τομπίας Γένσεν , έναν 22χρονο γκαρντ της εθνικής ομάδας και «Rising Star» του περασμένου EuroCup (11,0 πόντοι, 4,7 ασίστ ανά παιχνίδι), εντάσσεται στο Μόναχο με μακροχρόνιο συμβόλαιο . Ο κόμπο γκαρντ έρχεται από την Ουλμ μετά από χρόνια ανάπτυξης εκεί και ήδη 110 συμμετοχές στην BBL, υπογράφοντας με τον γερμανικό σύλλογο της EuroLeague μέχρι το 2030. Έχοντας μετακομίσει στην Ουλμ σε ηλικία 15 ετών, ο Γένσεν χαρακτηρίζεται ως «ντόπιος» παίκτης σύμφωνα με τους κανονισμούς της Bundesliga.

Στο Μόναχο, ο Γένσεν θα συναντήσει ξανά αρκετά γνώριμα πρόσωπα από την εποχή που ήταν στην Ουλμ: τον νέο προπονητή Άντον Γκάβελ (2022–2024 στην Ουλμ), τον νέο αθλητικό διευθυντή της Μπάγερν, Τόρστεν Λάιμπεναθ, και τον σούτινγκ γκαρντ της FCBB, Τζουστινιάν Γέσουπ (Ουλμ 3/2024–2025) – παρόλο που, όπως επισημαίνει, κανένας από τους τρεις δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για αυτή τη μεταγραφή στις αρχές της άνοιξης».