Διαψεύδει ο Γουότφορντ τις φήμες περί Βαλένθια: «Μην πιστεύετε ότι βλέπετε...»

Διαψεύδει ο Γουότφορντ τις φήμες περί Βαλένθια: «Μην πιστεύετε ότι βλέπετε...»

Παναγιώτης Αρταβάνης
Διαψεύδει ο Γουότφορντ τις φήμες περί Βαλένθια: «Μην πιστεύετε ότι βλέπετε...»
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Ο Τρέντον Γουότφορντ διαψεύδει τις φήμες που συνδέουν το όνομά του με τη Βαλένθια.

Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο x, ο Τρέντον Γουότφορντ, διέψευσε τις φήμες για πιθανή μεταγραφή του στη Βαλένθια.

Συγκεκριμένα, δημοσίευμα του «basket news» έγραψε πως η ισπανική ομάδα βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον παίκτη, ωστόσο ο Αμερικανός φόργουορντ φαίνεται να μη συμφωνεί, γράφοντας στο x: «Λάθος νέα παιδιά, μην πιστεύεται ότι βλέπετε».

Σε 270 αγώνες συνολικά που έχει παίξει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, έχει μ.ο 7.6 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 2 ασίστ, σε 17 λεπτά συμμετοχής, ανά αγών

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@Photo credits: x_brooklyn_nets
     

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