Διαψεύδει ο Γουότφορντ τις φήμες περί Βαλένθια: «Μην πιστεύετε ότι βλέπετε...»
Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο x, ο Τρέντον Γουότφορντ, διέψευσε τις φήμες για πιθανή μεταγραφή του στη Βαλένθια.
Συγκεκριμένα, δημοσίευμα του «basket news» έγραψε πως η ισπανική ομάδα βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον παίκτη, ωστόσο ο Αμερικανός φόργουορντ φαίνεται να μη συμφωνεί, γράφοντας στο x: «Λάθος νέα παιδιά, μην πιστεύεται ότι βλέπετε».
Σε 270 αγώνες συνολικά που έχει παίξει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, έχει μ.ο 7.6 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 2 ασίστ, σε 17 λεπτά συμμετοχής, ανά αγών
Δείτε ΕπίσηςEuroleague: Έτοιμος να μαγέψει και στον Παναθηναϊκό ο Φρανσίσκο, τα καλύτερα του με τη Ζάλγκιρις (vid)
false news you guys .. don’t believe everything you see 🤣🤣— Trendon Watford (@trendonw) August 3, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.