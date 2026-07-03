Μπάντιο: Το βίντεο από το «σόου» με τα... πράσινα της Σενεγάλης
Ο Μπράνκου Μπάντιο πρωταγωνίστησε με τη φανέλα της Σενεγάλης στη νίκη της χώρας του κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
Στα 27 του χρόνια, ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού, γέμισε τη στατιστική του, σκοράροντας 23 πόντους (3/3 βολές, 4/4 δίποντα, 4/8 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα και 8 λάθη, παίρνοντας τις περισσότερες επιθέσεις της ομάδας του.
Η FIBA ξεχώρισε τις καλύτερες στιγμές του από την αναμέτρηση μέσω ενός βίντεο, αποθεώνοντάς τον στο x.
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Δείτε το βίντεο:
🇸🇳 Brancou Badio has that "Lion de la Téranga" inside him:— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) July 2, 2026
23 PTS
8 REB
7 AST
3 STL#FIBAWC x #StepItUp pic.twitter.com/xToRzaEpI4
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