Μπάντιο: Το βίντεο από το «σόου» με τα... πράσινα της Σενεγάλης

Μπάντιο: Το βίντεο από το «σόου» με τα... πράσινα της Σενεγάλης

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Δείτε το βίντεο με τις καλύτερες φάσεις του νέου παίκτη του Παναθηναϊκού, Μπράνκου Μπάντιο από τη νίκη της Σενεγάλης κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού.

Ο Μπράνκου Μπάντιο πρωταγωνίστησε με τη φανέλα της Σενεγάλης στη νίκη της χώρας του κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Στα 27 του χρόνια, ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού, γέμισε τη στατιστική του, σκοράροντας 23 πόντους (3/3 βολές, 4/4 δίποντα, 4/8 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα και 8 λάθη, παίρνοντας τις περισσότερες επιθέσεις της ομάδας του.

Η FIBA ξεχώρισε τις καλύτερες στιγμές του από την αναμέτρηση μέσω ενός βίντεο, αποθεώνοντάς τον στο x.

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Δείτε το βίντεο:

 
@Photo credits: Fiba
     

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