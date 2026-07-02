Μπάντιο: Πρωταγωνιστής στη νίκη της Σενεγάλης με τρομερή εμφάνιση
Συνέχεια στις νίκες για τη Σενεγάλη, η οποία «πάτησε» κορυφή στον όμιλό της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Επικράτησε εκτός έδρας της Ακτής Ελεφαντοστού με 85-72, σε ένα παιχνίδι που πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα, ήταν ο Μπράνκου Μπάντιο.
Ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του. Ο 27χρονος αγωνίστηκε για 33 λεπτά και είχε 23 πόντους (3/3 βολές, 4/4 δίποντα, 4/8 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα και 8 λάθη.
Μία εξαιρετική εμφάνιση, με τον ίδιο να συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την εικόνα του.
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