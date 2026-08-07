Βαλένθια: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ουμάρ Μπάλο
Τελείως διαφορετική ομάδα θα έχει η Βαλένθια τη νέα σεζόν, με την ισπανική ομάδα να έχει προχωρήσει σε τεράστιες αλλαγές. Μετά την απόκτηση του Αρμόνι Μπρουκς με δανεισμό από τη Βιλερμπάν, οι «νυχτερίδες» προχώρησαν σε μία ακόμη μεταγραφή.
Η Βαλένθια έκανε δικό της τον Ουμάρ Μπάλο. Ο σέντερ από το Μάλι, την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με την Καντού στο ιταλικό πρωτάθλημα, έχοντας μέσο όρο 11.2 πόντους και 8.4 ριμπάουντ ανά 25.5 λεπτά συμμετοχής.
Ο 24χρονος υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο, ωστόσο τη σεζόν 2026-2027 θα αγωνιστεί δανεικός στη Γαλατάσαραϊ. Μεγάλη πρόκληση για τον ίδιο η Βαλένθια, μιας και ο Μπάλο δεν έχει αγωνιστεί ποτέ στη EuroLeague.
Benvingut, @OumarBallo32! 🧡— Valencia Basket Club (@valenciabasket) August 7, 2026
Cas 👉 Valencia Basket incorpora a Oumar Ballo, que jugará la próxima temporada cedido en @GSBasketbol https://t.co/USTWKNt4Pt
Val 👉 Valencia Basket incorpora a Oumar Ballo, que jugarà la pròxima temporada cedit en Galatasaray… pic.twitter.com/cawmsF6ZAS
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