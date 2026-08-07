Η Βαλένθια προχώρησε σε μία ακόμη μεταγραφική κίνηση, καθώς έκανε δικό της τον Ουμάρ Μπάλο.

Τελείως διαφορετική ομάδα θα έχει η Βαλένθια τη νέα σεζόν, με την ισπανική ομάδα να έχει προχωρήσει σε τεράστιες αλλαγές. Μετά την απόκτηση του Αρμόνι Μπρουκς με δανεισμό από τη Βιλερμπάν, οι «νυχτερίδες» προχώρησαν σε μία ακόμη μεταγραφή.

Η Βαλένθια έκανε δικό της τον Ουμάρ Μπάλο. Ο σέντερ από το Μάλι, την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με την Καντού στο ιταλικό πρωτάθλημα, έχοντας μέσο όρο 11.2 πόντους και 8.4 ριμπάουντ ανά 25.5 λεπτά συμμετοχής.

Ο 24χρονος υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο, ωστόσο τη σεζόν 2026-2027 θα αγωνιστεί δανεικός στη Γαλατάσαραϊ. Μεγάλη πρόκληση για τον ίδιο η Βαλένθια, μιας και ο Μπάλο δεν έχει αγωνιστεί ποτέ στη EuroLeague.