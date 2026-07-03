Καμπαρό: Είπε το «ναι» στην Μπαρτσελόνα, περιμένει την πρόταση της Μπασκόνια
Ένα από τα πιο συζητημένα ονόματα στη EuroLeague είναι ο Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό, ο οποίος απασχολεί αρκετές ομάδες, προκειμένου να τον εντάξουν στο ρόστερ τους. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «sport», ο Γάλλος παίκτης φαίνεται να είπε το τελικό «ναι» στην Μπαρτσελόνα, που του άσκησε πίεση προκειμένου να τον αποκτήσει και τελικά τον έπεισε να δεχτεί την πρότασή της.
Ωστόσο η υπόθεση δεν έχει τελειώσει ακόμα, καθώς η Μπασκόνια θα έχει τον τελευταίο λόγο, με τους Βάσκους να είναι υποχρεωμένοι να του κάνουν σταθερή προσφορά αν και εφόσον θέλουν να τον κρατήσουν.
Μάλιστα σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο παίκτης είχε προτάσεις και από τη Ρεάλ, αλλά και από την Παρτίζαν, ωστόσο αυτός επέλεξε την Μπαρτσελόνα, που μεταξύ άλλων ψάχνει προπονητή, κάνοντας προσπάθειες για τον Πάολο Γκαλμπιάτι, ενώ θέλει και τον Αθλητικό Διευθυντή, Τσάβι Πουγιούλ.
Ο Καμπαρό προέρχεται από γεμάτη σεζόν με την Μπασκόνια, έχοντας μ.ο 18.2 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά αγώνα.
💣 El alero francés Luwawu-Cabarrot se decanta por el Barça— Diario SPORT (@sport) July 3, 2026
👀 Se ha decidido por la oferta blaugrana aunque habrá que ver si el Kosner Baskonia lo incluye en el tanteo con todavía los frentes abiertos de Paolo Galbiati y Xevi Pujol
✍️ @rpalomar67 https://t.co/DtL40sK3Pb
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