Ο Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό φαίνεται να είπε το «ναι» στην Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με το «sport», ωστόσο η Μπασκόνια έχει τον τελευταίο λόγο για το μέλλον του.

Ένα από τα πιο συζητημένα ονόματα στη EuroLeague είναι ο Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό, ο οποίος απασχολεί αρκετές ομάδες, προκειμένου να τον εντάξουν στο ρόστερ τους. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «sport», ο Γάλλος παίκτης φαίνεται να είπε το τελικό «ναι» στην Μπαρτσελόνα, που του άσκησε πίεση προκειμένου να τον αποκτήσει και τελικά τον έπεισε να δεχτεί την πρότασή της.

Ωστόσο η υπόθεση δεν έχει τελειώσει ακόμα, καθώς η Μπασκόνια θα έχει τον τελευταίο λόγο, με τους Βάσκους να είναι υποχρεωμένοι να του κάνουν σταθερή προσφορά αν και εφόσον θέλουν να τον κρατήσουν.

Μάλιστα σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο παίκτης είχε προτάσεις και από τη Ρεάλ, αλλά και από την Παρτίζαν, ωστόσο αυτός επέλεξε την Μπαρτσελόνα, που μεταξύ άλλων ψάχνει προπονητή, κάνοντας προσπάθειες για τον Πάολο Γκαλμπιάτι, ενώ θέλει και τον Αθλητικό Διευθυντή, Τσάβι Πουγιούλ.

Ο Καμπαρό προέρχεται από γεμάτη σεζόν με την Μπασκόνια, έχοντας μ.ο 18.2 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά αγώνα.