Ο Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό είναι σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mundo Deportivo» ένας μεγάλος στόχος της Μπαρτσελόνα.

Παρότι ακόμη δεν έχει προπονητή η Μπαρτσελόνα κινείται ήδη για να ενισχυθεί για τη νέα χρονιά με τον Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό να αποτελεί έναν μεγάλο στόχο. Μάλιστα, όπως αναφέρει η «Mundo Deportivo», κάτι που επιβεβαιώνεται και από το Encestando.es ο Γάλλος γκαρντ είναι μια ανάσα από τη συμφωνία με τους Καταλανούς!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από την Τετάρτη (1/7) οι διαπραγματεύσεις έχουν επιταχυνθεί, καθώς ο Λουβαβού-Καμπαρό απέρριψε αρχικά την πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης και στη συνέχεια την Παρτίζαν, η οποία μέχρι τις τελευταίες ώρες φαινόταν να βρίσκεται κοντά στην απόκτησή του και προτιμά ξεκάθαρα τη Μπαρτσελόνα.

Η Βιλερμπάν είχε καταθέσει επίσης πρόταση στον παίκτη, όμως στη συνέχεια προχώρησε σε μεταγραφές σε άλλες θέσεις. Η Μπαρτσελόνα ήταν σε... ανοικτή γραμμή με τον παίκτη από τον Απρίλιο και τον Μάιο, αλλά τότε η πρότασή της έμοιαζε χαμηλότερη σε σχέση με εκείνες άλλων συλλόγων.

Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα οι επαφές ξεκίνησαν πάλι και οι διαπραγματεύσεις προχώρησαν με γρήγορους ρυθμούς. Η Μπασκόνια πρόκειται να τον τοποθετήσει στη λίστα δικαιώματος προτίμησης και μένει να φανεί αν θα υπάρξει διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο συλλόγων ώστε να απελευθερωθούν τα δικαιώματά του ή αν η ομάδα της Βιτόρια θα επιλέξει να ματσάρει την πρόταση της Μπαρτσελόνα και να τον διατηρήσει στο ρόστερ της. Κάτι που δεν συγκεντρώνει πάντως πολλές πιθανότητες.