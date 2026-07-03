Οι Μάβερικς εξετάζουν την περίπτωση του Ταϊρίκ Μπιμπέροβιτς όπου έχουν τα δικαιώματά του, ωστόσο υπάρχει οικονομική διαφορά στο buy-out του παίκτη, σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν.

Μετά το trade του Αλντάμα στους Μάβερικς από τους Γκρίζλις, η ομάδα του Ντάλας εξασφάλισε τα δικαιώματα του Ταϊρίκ Μπιμπέροβιτς και στοχεύουν να τον εντάξουν στο ρόστερ τους την επόμενη χρονιά.

Ωστόσο τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα, καθώς όπως αναφέρει ο έγκριτος ρεπόρτερ του ESPN, Μαρκ Στάιν, οι Μάβερικς το μέγιστο που δίνουν στη Φενέρμπαχτσε ως buy-out για να αποδεσμεύσουν τον παίκτη είναι 900.000 δολάρια.

Το συμβόλαιο του Μπιμπέροβιτς με την τούρκικη ομάδα περιλαμβάνει ρήτρα δύο εκατομμύρια, κάτι που σημαίνει πως αν ο παίκτη θέλει να πάει στο NBA, καλείται να πληρώσει ο ίδιος τη διαφορά, προκειμένου να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Ο Μπιμπέροβιτς τη σεζόν που ολοκλρώθηκε στη EuroLeague, μέτρησε μ.ο 11.3 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά αγώνα.