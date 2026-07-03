Μάβερικς: Θέλουν τον Μπιμπέροβιτς, τα οικονομικά δεδομένα με το buy-out
Μετά το trade του Αλντάμα στους Μάβερικς από τους Γκρίζλις, η ομάδα του Ντάλας εξασφάλισε τα δικαιώματα του Ταϊρίκ Μπιμπέροβιτς και στοχεύουν να τον εντάξουν στο ρόστερ τους την επόμενη χρονιά.
Ωστόσο τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα, καθώς όπως αναφέρει ο έγκριτος ρεπόρτερ του ESPN, Μαρκ Στάιν, οι Μάβερικς το μέγιστο που δίνουν στη Φενέρμπαχτσε ως buy-out για να αποδεσμεύσουν τον παίκτη είναι 900.000 δολάρια.
Το συμβόλαιο του Μπιμπέροβιτς με την τούρκικη ομάδα περιλαμβάνει ρήτρα δύο εκατομμύρια, κάτι που σημαίνει πως αν ο παίκτη θέλει να πάει στο NBA, καλείται να πληρώσει ο ίδιος τη διαφορά, προκειμένου να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.
Ο Μπιμπέροβιτς τη σεζόν που ολοκλρώθηκε στη EuroLeague, μέτρησε μ.ο 11.3 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά αγώνα.
Expanding on a subject we covered earlier today on @DLLS_Mavs:— Marc Stein (@TheSteinLine) July 2, 2026
The Mavericks will next week officially acquire the draft rights to Tarik Biberović and have opened discussions with his representatives about potentially bringing the sharpshooter to Dallas as early as next season,… https://t.co/EKELFMmJJB
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