Μάβερικς: Θέλουν τον Μπιμπέροβιτς, τα οικονομικά δεδομένα με το buy-out

Μάβερικς: Θέλουν τον Μπιμπέροβιτς, τα οικονομικά δεδομένα με το buy-out
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Οι Μάβερικς εξετάζουν την περίπτωση του Ταϊρίκ Μπιμπέροβιτς όπου έχουν τα δικαιώματά του, ωστόσο υπάρχει οικονομική διαφορά στο buy-out του παίκτη, σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν.

Μετά το trade του Αλντάμα στους Μάβερικς από τους Γκρίζλις, η ομάδα του Ντάλας εξασφάλισε τα δικαιώματα του Ταϊρίκ Μπιμπέροβιτς και στοχεύουν να τον εντάξουν στο ρόστερ τους την επόμενη χρονιά.

Ωστόσο τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα, καθώς όπως αναφέρει ο έγκριτος ρεπόρτερ του ESPN, Μαρκ Στάιν, οι Μάβερικς το μέγιστο που δίνουν στη Φενέρμπαχτσε ως buy-out για να αποδεσμεύσουν τον παίκτη είναι 900.000 δολάρια.

Το συμβόλαιο του Μπιμπέροβιτς με την τούρκικη ομάδα περιλαμβάνει ρήτρα δύο εκατομμύρια, κάτι που σημαίνει πως αν ο παίκτη θέλει να πάει στο NBA, καλείται να πληρώσει ο ίδιος τη διαφορά, προκειμένου να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Δείτε Επίσης

NBA Summer League: Μία βολή και «συνδεδεμένη» μπάλα, οι αλλαγές στους κανόνες
image

Ο Μπιμπέροβιτς τη σεζόν που ολοκλρώθηκε στη EuroLeague, μέτρησε μ.ο 11.3 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά αγώνα.

 

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     