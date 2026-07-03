Το NBA ανακοίνωσε ορισμένες αλλαγές στους κανονισμούς που πρόκειται να εφαρμοστούν στο ερχόμενο Summer League, με στόχο μελλοντικές τροποποιήσεις στο κύριο πρωτάθλημα.

Με αρκετούς νέους κανονισμούς θα διεξαχθεί το Summer League 2026, με το NBA να ανακοινώνει τις αλλαγές που θα αφορούν τις βολές, καθώς και την μπάλα.

Συγκεκριμένα η διοργανώτρια αρχή, έκανε γνωστό πως θα εφαρμοστεί ο κανόνας της μίας ελεύθερης βολής. Δηλαδή οποιοδήποτε φάουλ που θα... οδηγούσε σε δύο ή τρεις ελεύθερος βολές, θα έχει ως αποτέλεσμα μία προσπάθεια από τη γραμμή των βολών. Μάλιστα η μία βολή που θα εκτελείται θα αξίζει τον ίδιο συνολικό πόντων με τις βολές που αντικαθιστά, δηλαδή δύο ή τρεις πόντους αντίστοιχα.

Οι κανόνες ελεύθερος βολών, θα ισχύσουν κατά τα δύο τελευταία λεπτά της τέταρτης περιόδου, καθώς και στην παράταση. Αξίζει να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος κανονισμός υπάρχει στην G-League από τη σεζόν 2019-20.

Η δεύτερη σημαντική αλλαγή αφορά την μπάλα. Αναμένεται να περιέχει έναν ενσωματωμένο αισθητήρα που ανιχνεύει την επαφή με την μπάλα. Το NBA, διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει διαφορά στην αίσθηση, ούτε στο βάρος της μπάλας.

Η συγκεκριμένη αλλαγή γίνεται, έτσι ώστε να υπάρχει συλλογή δεδομένων που μπορούν να «υποστηρίξουν μελλοντικές εφαρμογές διαιτησίας», όπως αποφάσεις για την τελευταία επαφή.

The one free throw rule will be tested at the upcoming NBA summer leagues.



With this rule, any foul that would typically result in one, two or three free throws under standard NBA rules will instead result in a single free throw attempt. That attempt will be worth the same… pic.twitter.com/tFiOpJLnQW — NBA Communications (@NBAPR) July 2, 2026