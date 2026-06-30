Ο Σιλβέν Φρανσίσκο είναι και επίσημα παίκτης της Βιλερμπάν, με την γαλλική ομάδα να ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον άλλοτε παίκτη του Περιστερίου,

Επίσημη μορφή πήρε η «βόμβα» της Βιλερμπάν, με τον Σιλβέν Φρανσίσκο να ανακοινώνεται από την γαλλική ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βιλερμπάν για τον Φρανσίσκο:

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο στη Βιλερμπάν

Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Ο 28χρονος διεθνής Γάλλος πόιντ γκαρντ (1,80 μ.) μετακομίζει στη γαλλική ομάδα έπειτα από μια σειρά επιτυχημένων παρουσιών στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δημιουργικός, αποφασιστικός στα κρίσιμα σημεία και ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, ο Φρανσίσκο αναμένεται να προσφέρει στη Βιλερμπάν την ενέργειά του, την ικανότητά του να δημιουργεί τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους συμπαίκτες του, καθώς και την εμπειρία του από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Την περασμένη σεζόν συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα της EuroLeague (All-EuroLeague First Team), έπειτα από τις εξαιρετικές εμφανίσεις του με τη φανέλα της Ζάλγκιρις Κάουνας, επιβεβαιώνοντας πως συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες της διοργάνωσης.

Η απόκτησή του εντάσσεται στο πλάνο της Βιλερμπάν για τη δημιουργία ενός ιδιαίτερα φιλόδοξου ρόστερ, που θα συνδυάζει ταλέντο, χαρακτήρα και έντονο γαλλικό στοιχείο, με στόχο τη διατήρηση της ομάδας στο υψηλότερο επίπεδο τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ευρώπη.

Ο Φρανσίσκο θα αγωνίζεται με το νούμερο 3.

### Οι πρώτες δηλώσεις του Σιλβέν Φρανσίσκο

«Η Βιλερμπάν αντιπροσωπεύει την ιστορία, την παράδοση και ένα σπουδαίο πρότζεκτ. Νομίζω ότι από μικρό παιδί είναι ένας σύλλογος του οποίου όλοι θα ήθελαν να φορέσουν τη φανέλα και να αγωνιστούν. Για μένα είναι ένα παιδικό όνειρο που γίνεται πραγματικότητα».