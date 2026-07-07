Η Βιλερμπάν είναι έτοιμη να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο στη front line, με την απόκτηση του Τζόελ Μπολομπόι.

Σε εξαιρετικές μεταγραφικές κινήσεις έχει προχωρήσει η Βιλερμπάν, η οποία χτίζει ένα πάρα πολύ ποιοτικό ρόστερ. Ο παίκτης που πάει να κλείσει μετά τον Ντάνιελ Τάις στο «5», όπως όλα δείχνουν είναι ο Τζόελ Μπολομπόι.

Σύμφωνα με το «BasketNews», η γαλλική ομάδα έχει έρθει σε συμφωνία με τον Μπολομπόι, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού να ετοιμάζεται να γίνει κάτοικος Λιόν. Μία προσθήκη που βελτιώνει ακόμα περισσότερο τη ρακέτα της Βιλερμπάν, η οποία έχει βάλει ψηλά τον πήχη για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Μπολομπόι με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα είχε μέσο όρο στη EuroLeague 5.9 πόντους και 4.6 ασίστ ανά 14.6 λεπτά, με τον ίδιο να αγωνίζεται σε μόλις 14 ματς, καθώς ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς.