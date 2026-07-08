Η Βιλερμπάν θέλει να ταράξει τα... νερά της EuroLeague επιδιώκοντας τη συμφωνία με τον Νικολά Μπατούμ.

Η Βιλερμπάν έχει βάλει πλώρη για μια διαφορετική σελίδα στην ιστορία της και δείχνει αποφασισμένη να παρουσιάσει ένα σαφώς πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο τη νέα σεζόν με αυξημένο μπάτζετ. Η γαλλική ομάδα κινείται έντονα στο μεταγραφικό παζάρι, με στόχο να δημιουργήσει ένα ρόστερ ικανό να σταθεί σε υψηλό επίπεδο στη EuroLeague.

Μετά τις σημαντικές προσθήκες που έχουν ήδη γίνει, όπως αυτές των Φρανσίσκο και Βάιλερ-Μπαμπ, η ομάδα του Τόνι Πάρκερ συνεχίζει να αναζητά παίκτες με εμπειρία και ποιότητα έχοντας στα ραντάρ του τον Νικολά Μπατούμ.

Ο 37χρονος φόργουορντ με τη φανέλα των Κλίπερς συμμετείχε σε 74 παιχνίδια προσφέροντας λύσεις τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Η πορεία του στο NBA ξεκίνησε το 2008, όταν επιλέχθηκε στο Draft από τους Χιούστον Ρόκετς και στη συνέχεια μετακινήθηκε στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς. Στα χρόνια που ακολούθησαν φόρεσε επίσης τις φανέλες των Σάρλοτ Χόρνετς, Φιλαδέλφεια 76ερς και Λος Άντζελες Κλίπερς, φτάνοντας συνολικά τις 1.205 συμμετοχές στην κορυφαία λίγκα του κόσμου.

Την προηγούμενη σεζόν ο Μπατούμ μέτρησε κατά μέσο όρο 4 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και σχεδόν μία ασίστ ανά παιχνίδι.